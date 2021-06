Voetbalgekte slaat toe: politiek springt mee op de kar

De Brusselse burgemeester die z’n balkon kuist in afwachting van de Rode Duivels en de ene na de andere minister die, gehuld in de Belgische driekleur, de Rode Duivels aanmoedigt op sociale media. Het EK staat voor de deur en de politiek springt mee op de kar.

De Rode Duivels trappen morgen in Sint-Petersburg hun EK af tegen Rusland. De EK-koorts begint dan ook flink te stijgen. Ook in de politiek. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) kuist alvast het balkon van het Brusselse stadhuis, waar, als alles goed gaat, de Rode Duivels over goed een maand triomfantelijk ontvangen kunnen worden. Close laat weten de Duivels op te wachten.

Le balcon est propre, la Grand-Place est prête, le soleil est là...@BelRedDevils, we wachten enkel nog op jullie!!!



Aller les Diables - Komaan Duivels ! ??#DEVILTIME #EURO2020 @EURO2020FR @EURO2020 pic.twitter.com/d6efGg3pbE — Philippe Close (@PhilippeClose) June 11, 2021

Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) kan dan niet achterblijven. Samen met een aantal collega-ministers uit de federale regering doste hij zich uit in het tenue van de Rode Duivels. ‘Als één team achter de Rode Duivels’, zegt De Croo erbij.

???? Als één team achter de Rode Duivels. Tous ensemble derrière les Diables Rouges. Best of luck, Red Devils!#dreamteam #deviltime #EURO2020 pic.twitter.com/ZiHiuIyrli — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 11, 2021

Elio Di Rupo (PS) uit zich ook als fervente fan van de nationale ploeg. Vergaderen met de Waalse regering doet ie in aangepaste kleding. Naast de Rode Duivels, wil Di Rupo zo ook de hockeymannen en -vrouwen aanmoedigen op het EK. En hij heeft ook felicitaties voor Matthias Casse, die gisteren wereldkampioen werd in het judo.

Nous avons voulu, avec les Ministres, apporter notre soutien à nos Diables Rouges qui débutent l’Euro 2020 de football ? dans 2 jours, à nos équipes nationales masculines et féminines de hockey, qualifiée pour les demi-finales de la coupe d’Europe ?? 2/3 pic.twitter.com/BLxOtn8TM1 — Elio Di Rupo (@eliodirupo) June 10, 2021