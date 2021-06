Griek Tsitsipas is eerste finalist op Roland Garros na vijfsetter

Stefanos Tsitsipas (ATP-5) heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros. De Griek klopte de Duitser Alexander Zverev (ATP-6) in vijf sets. Na 3 uur en 37 minuten stond het 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 en 6-3.

Het is voor de 22-jarige Tsitsipas de eerste keer dat ie zich kan plaatsen voor een Grandslamfinale. In de finale wacht Rafael Nadal (ATP-3) of Novak Djokovic (ATP-1). Titelverdediger Nadal gaat voor een veertiende toernooizege in Parijs. Djokovic won het toernooi nog maar één keer. Nadal en Djokovic spelen vrijdagavond de tweede halve finale.