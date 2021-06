Wout van Aert verdedigt titel BK tijdrijden niet

Wout van Aert heeft vrijdag zijn programma bekendgemaakt. De renner van Jumbo-Visma start in de Tour de France en trekt daarna naar de Olympische Spelen voor de weg-en tijdrit. Daarvoor rijdt hij ook nog het BK op de weg, maar hij past wel voor het BK tijdrijden en zal zijn titel niet verdedigen.

Dat maakte Van Aert bekend in een audioboodschap vanuit zijn trainingskamp in Tignes. ‘Na mijn blindedarmontsteking heb ik de juiste mensen om me heen gehad en het juist aangepakt’, denkt hij, ‘eerst de hoogtestage in de Sierra Nevada, nu in Tignes. Ik ga hier zo lang mogelijk blijven om zo veel mogelijk te trainen in functie van de Tour en de Spelen. We denken dat ik na die blessure alle tijd nodig heb om trainingsuren te maken en dat brengt me hopelijk in topvorm aan de start van de Tour en de Olympische Spelen.’