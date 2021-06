Ministerraad keurt benoeming Sabine de Bethune bij Grondwettelijk Hof goed

De federale ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de benoeming van Sabine de Bethune (CD&V) tot rechter bij het Grondwettelijk Hof.

De kandidatuur van de Bethune om Trees Merckx-Van Goey op te volgen bij de Grondwettelijk Hof kreeg enkele weken geleden al het fiat van de Senaat. De goedkeuring van het benoemingsbesluit door de regering is een logische volgende stap in de procedure.

CD&V-voorzitter Joachim Coens verantwoordde de keuze voor de Bethune, ten nadele van de andere kandidate, Joke Schauvliege, door te wijzen op haar jarenlange inzet voor de mensenrechten. ‘Haar hele carrière lang stond haar engagement in het teken van de bescherming van vrouwenrechten, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de rechten van de meest kwetsbaren.’

Met de keuze voor De Bethune (62) valt wel de keuze op de oudste van de twee kandidaten. ‘We mogen niet op basis van leeftijd discrimineren’, zegt Coens. Een jongere kandidaat – Schauvliege is 51 – geeft de partij langer de garantie van een rechter in het Hof. Rechters moeten er op hun zeventigste met pensioen.

Tegelijk komt zo het zitje sneller weer vrij. In de partij wordt al gefluisterd dat het tegen dan ook een mooie exit voor jurist en eveneens stemmenkanon Hilde Crevits zou kunnen zijn. Schauvliege zal naar eigen zeggen ‘een langere, electorale rol spelen in Oost-Vlaanderen’. Volgens onze informatie zou haar in 2024 het lijsttrekkerschap voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen beloofd zijn, maar noch zijzelf, noch Coens willen dat bevestigen.