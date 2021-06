Belgische hockeyvrouwen stranden in halve finale EK

De halve finale is het eindstation geworden voor de Red Panthers op het Europees kampioenschap hockey in het Nederlandse Amstelveen. Ze verloren van onze Noorderburen met 3-1.

De Panthers gingen rusten bij een 2-0-achterstand, na telkens één doelpunt per kwart. In het derde kwart brachten ze de Nederlandse vrouwen wel aan het wankelen. Stephanie Vanden Borre maakte met een strafbal de aansluitingstreffer. 2-1 na het derde kwart.

In het laatste kwart kreeg Oranje een tweede strafcorner. Het werd zo 3-1. Dat werd ook de eindstand.

De Belgische vrouwen (FIH 10) plaatsten zich als tweede in hun groep voor de halve finales, achter Duitsland (FIH 3). Nederland (FIH 1) won de andere groep makkelijk voor Spanje (FIH 7). In de andere halve finale kijkt Duitsland later vrijdag dus Spanje in de ogen. De winnaar hiervan speelt zondag om het goud tegen Nederland, de verliezer bekampt de Panthers in de troostfinale.

Net als de Belgische hockeymannen gisteren, verliezen nu dus ook de vrouwen van Nederland in de halve finale. De Red Panthers kunnen wel tevreden terugkijken op hun toernooi. Door zich bij de laatste vier te nestelen, kwalificeerden de hockeyvrouwen zich al voor het WK in juli 2022. Dat zal plaatsvinden in Spanje en Nederland.