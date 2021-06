Lucinda Riley, schrijfster van ‘De zeven zussen’, is overleden

De Ierse schrijfster Lucinda Riley is overleden. Dat meldt Xander Uitgevers, die haar boeken in Nederland uitbrengt.

De 55-jarige Riley verloor het gevecht tegen kanker, zo informeerde haar familie haar fans met een brief op haar Twitter-account.‘Aan Lucinda’s vrienden en lezers over de hele wereld’, begint de aankondiging. ‘Het spijt ons enorm jullie te moeten vertellen dat Lucinda vanochtend in alle rust is overleden, omringd door haar familie, die zo belangrijk voor haar was.’

De schrijfster leed al vier jaar aan kanker, een feit dat veel mensen niet over haar wisten, aldus de familie. ‘Tijdens deze vier jaar schreef Lucinda vijf boeken, en deze week staat De zevende zus bovenaan bestsellerlijsten over de hele wereld’

‘Lucinda liet een onuitwisbare indruk achter op iedereen die ze ontmoette, en op iedereen die zich verloor in haar verhalen. Ze straalde altijd liefde en vriendelijkheid uit, in alles wat ze deed, en ze zal ons voor altijd blijven inspireren’, gaat de tekst verder.

‘Door de pijn en vreugde van deze reis heb ik de belangrijkste les van het leven geleerd, en daar ben ik heel blij om. The moment is all we have.’