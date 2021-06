Duitse journalist verliest accreditatie voor Rusland na kritische reportages

Robert Kempe, journalist van de Duitse publieke omroep ARD wordt niet toegelaten op de EK-wedstrijden op het Russisch grondgebied. Zijn accreditatie voor de wedstrijden in Sint-Petersburg, waar de Rode Duivels twee maal in actie komen, werd ingetrokken. Dit gebeurde na een ‘achtergrondonderzoek’.

De intrekking kwam er op verzoek van de Russische autoriteiten. Kempe, gespecialiseerd in onderzoek over de link tussen sport en politiek, maakte in het verleden kritische reportages over Rusland. Zo werkte hij recent aan een onderzoek over de banden tussen de Uefa en aardgasgigant Gazprom. Voor het WK van 2018 in Rusland kaartte Kempe de mensenrechtenschendingen in de Russische republiek Tsjetsjenië aan. Tsjetsjenië wordt geregeerd door Ramzan Kadyrov, die nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin.

De Duitse journalistenbond (DJV) veroordeelt de sanctie streng op Twitter en verwacht dat de Uefa ingrijpt. Die verklaarde tegenover de Duitse media echter al ‘dat het niet in staat is een dergelijk besluit te wijzigen’. De Uefa kreeg van Rusland ook geen extra informatie over de reden van afwijzing. Kempe blijft wel welkom in alle andere speelsteden van het EK. ARD probeert inmiddels andere toegangsmogelijkheden te vinden voor Kempe, omdat hij zonder accreditatie moeilijker aan een visum geraakt.