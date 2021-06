Kraantjeswater uit de Noordzee

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, start na de zomer met een pilootproject om zout water uit de Noordzee te ontzilten tot drinkwater. Door de beperkte beschikbaarheid van grondwater wil het bedrijf ‘haar bronnen diversifiëren’.

Het gaat niet goed met het Vlaamse grondwater. Het veranderende neerslagpatroon en de hoge mate van verharding hebben ertoe geleid dat de waterstanden sneller in het rood gaan. Daarom wil de Watergroep de bronnen waaruit ze water kan putten, gaan diversifiëren. Dat zegt voorzitter Brecht Vermeulen. ‘En daar heeft zeewater zijn plaats in.’

‘Zekere bron, maar duur’

In samenwerking met de drinkwaterbedrijven Aquaduin en Farys start na de zomer een pilootproject in Nieuwpoort. Aan sluizencomplex ‘de Ganzepoot’ zal het bedrijf zout zeewater en brak water ontzilten tot drinkwater.

‘Het is een pilootproject, maar we zijn overtuigd van de mogelijkheden. De zee is een zekere bron van water, maar wel erg duur’, aldus directeur-generaal Hans Goossens. In Oostende zet waterintercommunale Farys al brak kanaalwater om in drinkwater.

‘Portefeuille spreiden’

Een andere vorm van diversifiëring waar De Watergroep aan werkt, is de ondergrondse opslag van drinkwater. Verder is de groep bezig met collectieve opvang van regenwater op bijvoorbeeld bedrijfsterreinen en circulaire wijken. Daarnaast verwerkt het bedrijf nog afvalwater.

‘Wie op de beurs speelt, moet zijn portefeuille spreiden. Ook wij moeten onze waterproductie spreiden om die zo veel mogelijk bestand te maken tegen klimaatschommelingen’, aldus Goossens.