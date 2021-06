Caleb Ewan wint met sprekend gemak in Baloise Belgium Tour

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) heeft met veel machtsvertoon de derde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen na een massasprint. Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) werd tweede voor Michael Mørkøv (Deceuninck - Quick-Step). Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) blijft leider.

De renners stonden nog maar net op de trappers in Gingelom of de Nederlander Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling), die een speciaal stuur had laten monteren, koos het hazenpad met vier metgezellen: Cédric Beullens (Sport Vlaanderen - Baloise), Mirco Maestri (Bardiani - CSF - Faizanè), Andreas Goeman (Tarteletto - Isorex) en Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen - Bingoal). Zij fietsten algauw drie minuten voorsprong bijeen.

Een massasprint leek de logische gang van zaken te zullen worden, maar de vijf koplopers verweerden zich kranig tegen het jagende peloton. Daar deed Iljo Keisse zijn werk voor kopman en leider Remco Evenepoel. Bij het ingaan van de laatste ronde ging Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix), één van de outsiders voor de ritzege, tegen de vlakte. Hij bleef even zitten en kon uiteindelijk pas verder met een ingetapete knie.

Te laat om nog een rol van betekenis te spelen. Voorin ging het immers razendsnel. Bora-Hansgrohe zette zijn turbo aan in functie van Pascal Ackermann. Van Schip zag het gevaar en probeerde nog weg te raken uit de kopgroep, maar werd net als zijn vier metgezellen meedogenloos opgeslokt. Op naar de verwachte sprint dus. Daar leek Tim Merlier aanvankelijk goed mee, maar onze landgenoot schoot uit zijn klikpedaal. Daardoor lag de weg vrij voor Caleb Ewan (Lotto-Soudal), die met de vingers in de neus de zege over de streep trok. Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) werd tweede voor Michael Mørkøv (Deceuninck - Quick-Step).