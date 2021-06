EU linkt tweede bijwerking aan AstraZenaca-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenagentschap voegt een nieuwe bijwerking, lekkages van haarvaten, toe aan het AstraZeneca-vaccin, dat Vaxzevria heet. Wie daar al eerder problemen mee had, mag het vaccin niet krijgen, zegt het EMA.

De bijwerking, waarbij vocht lekt uit de kleine bloedvaten in ons lichaam, de haarvaten, leidt tot zwelling en een bloeddrukval en is potentieel gevaarlijk.

Het EMA onderzocht deze bijwerking al sinds april, toen ook een andere zeer zeldzame bijwerking opgemerkt werd die tot een trombose kan leiden.

Van de zes gevallen van de die het EMA onderzocht bleken er drie eerder problemen te hebben gehad met lekkages van haarvaten. Eén van die zes personen is gestorven. Wie dus eerder problemen had met de aandoening, krijgt best geen AstraZeneca-vaccin.

Meer dan 78 miljoen Vaxzevria-doses zijn al toegediend in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Groot-Brittannië. Bij de Britse geneesmiddelen regulator zijn acht gevallen van het lekkagesyndroom bekend, op 40 miljoen vaccins. De Britten zien geen link met het vaccin.

Het EMA onderzoekt nog een andere bijwerking, myocarditis en pericarditis, een ontsteking de harstpier of het hartzakje, die opgemerkt zijn na inenting met Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen en AstraZeneca.