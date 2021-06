Michel Wuyts en Frank Raes moeten VRT vaarwel zeggen

Wielercommentator Michel Wuyts en voetbalcommentator en presentator Frank Raes worden verplicht een punt te zetten achter hun jarenlange carrière bij de VRT. Ze zijn pensioengerechtigd en verdwijnen dus van het scherm. Hun opvolgers zijn al bekend.

Na een carrière van meer dan 30 jaar verlaat Michel Wuyts de sportredactie van de VRT. Na het winterse veldritseizoen zet Wuyts er een punt achter. In december viert hij zijn 65ste verjaardag. Voor nieuwsanker Martine Tanghe en Linda De Win van Villa Politica betekende dat het einde van hun carrière bij de openbare omroep. Michel Wuyts en Frank Raes zijn de volgenden in dat rijtje.

De VRT duidt drie opvolgers aan voor Wuyts. Karl Vannieuwkerke zal de grote eendagswedstrijden, waaronder de klassiekers, voor zijn rekening nemen. Renaat Schotte wordt de man van de grote ronden en de rittenkoersen, terwijl Ruben Van Gucht het veldrijden en het vrouwenwielrennen voor zich zal nemen.

Frank Raes (rechts naast Filip Joos) op zijn vertrouwde stekje in de studio van Extra time. Foto: © VRT - Joost Joossen

Ook de voetbaltalkshow Extra time ondergaat een verjongingskuur. Presentator Frank Raes geeft eind dit jaar de fakkel door aan Aster Nzeyimana. Raes ging al in 2019 met pensioen, maar bleef op zelfstandige basis Extra time presenteren. Ook daar komt dus binnenkort een eind aan.

Wuyts en Raes krijgen wel nog een uitgebreide afscheidstournee. De wielercommentator krijgen we nog te horen tijdens de Ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen, de Ronde van Spanje, het WK wielrennen in België en als afsluiter het veldritseizoen in de winter. Raes springt tijdens de drukke sportzomer bij als sportanker in Het journaal en als presentator van Sportweekend. Ook in het ochtendprogramma rond de Olympische Spelen zal Raes nog te zien zijn.