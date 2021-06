Ahmad, voor wie the sky niet eens the limit is

Ahmadullah Zalal, Ahmad voor de vrienden, is een Afghaanse jongeman die op 12-jarige leeftijd samen met zijn familie naar België vluchtte.

Vastbesloten om zich zo goed mogelijk te integreren, leerde hij de taal en deed hij zijn best op school. Makkelijk was het allerminst maar koppig zijn loont, zo leerde Ahmad. Soms heb je je lot zélf in handen. Vandaag staat hij op een zucht van de toch wel belangrijkste mijlpaal in zijn nog jonge leven.

In ‘Buitenbaan’ geeft De Standaard het woord aan gewone mensen met een buitengewoon leven.

