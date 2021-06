Vlaamse regering vraagt Ovam tekst en uitleg bij PFOS-dossier

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij moet maandag aan de Vlaamse regering toelichting geven bij de manier waarop ze de afgelopen 20 jaar het PFOS-dossier in Zwijndrecht heeft aangepakt. Dat compromis is uit de bus gekomen na crisisoverleg in de Vlaamse regering over de verklaringen van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Ovam wist al minstens sinds 2006 dat er een sanering van de gronden nodig was. Maar volgens Ovam was er toen nog te weinig kennis over de gevaren om de reikwijdte van het probleem te kunnen inschatten.

Maandag mag de afvalmaatschappij uitleggen ‘hoe zij de afgelopen twintig jaar met dit dossier is omgegaan’, klinkt het op het kabinet van Demir. Dat kwam de Vlaamse regering overeen na crisisoverleg over de demarche van Demir, die niet in goede aarde was gevallen bij haar collega’s.

Frustratie bij partijgenoot Jambon

‘Er was frustratie ontstaan omdat we niet over alle elementen beschikten, zowel bij de minister als in het parlement’, zegt minister-president Jan Jambon. De bijkomende informatie van Ovam moet opnieuw rust brengen.

Minister Demir erkent dat ze beter eerst met de collega’s had gesproken alvorens in het parlement een onderzoekscommissie te vragen. Daarover was in de Vlaamse regering heel wat commotie ontstaan.

‘Te voortvarend na 20 jaar?’

Voorafgaand aan de Vlaamse ministerraad verdedigde minister Demir (N-VA) haar initiatief nog. ‘Te voortvarend na 20 jaar?’, kaatst ze de bal terug op de vraag of haar demarche over de problematiek niet beter was doorgesproken met de andere Vlaamse regeringsleden.

‘Ik denk dat de essentie van de zaak de gezondheid van de inwoners is. Als minister van Leefmilieu gaat het daarom. Ik denk dat het logisch is dat je na 20 jaar wel antwoorden wilt op heel wat vragen. Ik heb begrepen dat iedereen heel bezorgd is, maar het is ook een zaak die 20 jaar aansleept en daar moet duidelijkheid over komen’, zegt Demir.

Haar collega’s in de Vlaamse regering uiten ook hun bezorgdheid over de gezondheid van de inwoners van Zwijndrecht. ‘We zijn met het bestuur in Zwijndrecht in overleg om te kijken welke bijkomende gepaste maatregelen er genomen kunnen worden’, vertelt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Verbazing alom bij Vlaamse regering

Ook Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) is verbaasd dat het dossier nu pas op tafel komt. ‘Wat me van het hart moet, is dat mevrouw Demir straks twee jaar minister is en dat ze op geen enkel moment dit dossier geproblematiseerd heeft’, vindt Crevits.

Bij die andere Vlaamse regeringspartij, Open VLD, lieten ze gisteren al verstaan dat ze achter het initiatief van de onderzoekscommissie staan. Dat standpunt is nog niet veranderd, stelt minister Bart Somers. Al is ook hij verbaasd. ‘Van mij mag er een onderzoekscommissie komen. Wat mij verbaast, is dat er in die anderhalf jaar nooit is aangeklaagd dat het een ernstig dossier is. Vorige week vrijdag is erover gepraat en was er geen enkel signaal dat er een ernstig probleem is’, verklaarde Somers.

Verwante artikels 11/06/2021 Politieke stijl van Demir doet tanden knarsen