Slechts 0,32 procent van de volledig gevaccineerden testte nadien positief

Dat blijkt uit een nieuwe studie van Sciensano.

Van de 1.421.067 personen die op 31 mei volledig geïmmuniseerd waren, liepen er maar 4.526 een Covid-19-infectie op, goed voor 0,32 procent.

Sinds het begin van de Covid-19-vaccinatiecampagne volgt Sciensano het optreden van infecties die zich voordoen bij volledig gevaccineerde personen, de zogenaamde doorbraakinfecties, van dichtbij op. Dat doet het gezondheidsinstituut door het Covid-19-vaccinatieregister Vaccinnet+ te koppelen aan de database van de Covid-19-testresultaten. Een infectie van een volledig gevaccineerde wordt een ‘doorbraakinfectie’ genoemd. In de laatste twee weken van mei 2021 werden zo bijvoorbeeld 652 doorbraakinfecties gevonden op een totaal van 27.979 nieuwe Covid-19-infecties.

‘Doorbraakinfecties vertegenwoordigen dus slechts 2,33 procent van alle infecties die in deze periode zijn geregistreerd. Dit toont duidelijk aan dat volledig geïmmuniseerde personen veel minder vatbaar zijn voor een Covid-19-infectie’, klinkt het bij Sciensano.

Verminderde symptomen

Bovendien veroorzaakte meer dan twee derde van alle doorbraakinfecties geen symptomen die lijken op die van Covid-19. Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano): ‘Het ziektebeeld dat er bij hoort kan heel anders zijn: gaande van milde symptomen tot matige of ernstige klachten. Bij 68 procent werden bovendien geen symptomen vastgesteld, dat is erg goed nieuws.’ Die besmettingen werden ontdekt door een andere reden: een screening, een risicocontact of reizen. Ook in de ziekenhuizen zien we dat volledig gevaccineerden zelden worden opgenomen.