De coronacijfers blijven de goede richting uitgaan: zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen blijft dalen. Tussen 4 en 10 juni werden in ons land gemiddeld 60,6 mensen met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, en in totaal worden nog 820 ziekenhuisbedden bezet door deze patiënten. Dat is in beide gevallen een daling met 23 procent. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum een persconferentie over alle cijfers. Volg die hier live mee.