MeDirect slikt verlies van 22 miljoen

De internetbank MeDirect dat vooral bekend is voor hoogrentende spaarrekeningen, slikte in het coronajaar een verlies van 22 miljoen. Dat is deels het gevolg van het aanleggen van een stroppenpot.

MeDirect Belgium, een online bank die onder de Belgische spaargarantie valt, maakte pas deze ochtend haar resultaat over het afgelopen (corona)jaar bekend en dat is een slecht resultaat, zo blijkt. MeDirect zegt dat het in verband met corona voor 15,5 miljoen euro provisies voor belasting aanlegde. Dit om toekomstige verliezen in verband met de pandemie op te vangen.

Opvallend is dat netto, na belasting, toch nog sprake is van een verlies van 22 miljoen. Een jaar eerder was dat een winst van 1,8 miljoen blijkt uit de jaarrekening 2019 die bij de balanscentrale werd neergelegd.

MeDirect wijst er op dat het een zeer sterk gekapitaliseerde bank blijft met een kapitaalratio van 36,39 procent. Dit betekent dat er een hoge buffer is om verliezen op te vangen. De bank is ook erg liquide blijkt. Toen de coronacrisis vorig jaar losbarstte en er onrust was op de kapitaalmarkten, kwam de portefeuille van MeDirect wel onder druk. Dit door oplopende rentespreads. Dat is het verschil in rente tussen leningen van de hoogste kwaliteit en van lagere kwaliteit.

Door de aanhoudend lage rente in de markt is het voor de bank ook moeilijker om het verschil te maken met hoge spaarrentes. De bank probeert zich meer en meer te profileren als verdeler van beleggingsfondsen. En vanaf eind dit jaar gaat MeDirect ook woonkredieten verdelen. Die zouden afgenomen worden van een ‘grote Europese verzekeraar’. Voor zo’n verzekeraar bieden woonkredieten een redelijk rendement op lange termijn. MeDirect krijgt een commissie op de woonkredieten die het kan plaatsen.

MeDirect zelf zegt dat het een sterke bank is die bewezen heeft weinig last te ondervinden van moeilijke marktomstandigheden. ‘We hebben een weerbare en wendbare organisatie’, zegt Tim Rooney die in mei ceo werd van MeDirect Belgium.

Rooney, die veel ervaring heeft met woonkredieten, was eerder aan de slag bij Bank Nagelmackers als ceo en bij diens aandeelhouder Anbang. De voorzitster van de raad van bestuur van MeDirect is dan weer Marcia De Wachter, voormalig lid van het directiecomité van de Nationale Bank.