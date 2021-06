Het bedrijf achter de Nord Stream 2 zal vrijdag starten de pijpleiding met gas te vullen. Het zal echter nog maanden duren voordat het gas erdoor kan stromen.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde vorige week aan dat de pijpen van de eerste leiding waren gelegd. Het lassen van twee uiteinden in zee moest nog worden voltooid, maar nu is de pijpleiding van Lubmin in het noordoosten van Duitsland naar Rusland ononderbroken, aldus het bedrijf.

De werkzaamheden aan de tweede leiding zijn nog aan de gang. Volgens Poetin zullen die binnen twee maanden afgerond zijn. De Russische regering gaat ervan uit dat de pijpleiding voor het einde van het jaar klaar zal zijn. De Nord Stream 2 moet 55 miljard kubieke meter gas van Rusland door de Oostzee naar Duitsland transporteren als ze klaar is.

Het project zal waarschijnlijk ter sprake komen wanneer de Amerikaanse president Joe Biden en de Duitse bondskanselier Angela Merkel elkaar voor het eerst persoonlijk ontmoeten in de marge van de G7-top, die vrijdag van start gaat.

Vorige maand besliste de Amerikaanse regering om de sancties tegen de Nord Stream 2 te laten vallen. Washington uitte vaak kritiek op het project omdat Europa afhankelijker zou worden van Russisch aardgas, waarmee Moskou meer invloed krijgt in West-Europa. Dat zou ten koste gaan van de veiligheid. Biden zei altijd tegenstander te zijn geweest van Nord Stream 2, maar stelde dat sancties geen zin meer hebben nu de ruim 1.200 kilometer lange pijplijn nagenoeg klaar is.