De Belgische plannen van Joe Biden

Eerste minister Alexander De Croo zal de Amerikaanse president Joe Biden zondagavond verwelkomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. Dat laat het kabinet van de premier donderdag weten.

Maandag opent De Croo op het Navo-hoofdkwartier in Evere de Navo-top. Tijdens de vergadering zullen de staats- en regeringsleiders van de dertig Navo-landen een reeks voorstellen bekijken in het kader van ‘Navo 2030’ die de alliantie politiek en militair moeten versterken en aanpassen aan toekomstige veiligheidsuitdagingen.

Dinsdag is er op het Koninklijk Paleis een onderhoud met koning Filip, premier De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes, Joe Biden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken.

Dinsdagnamiddag brengt de eerste minister samen met de Canadese premier Justin Trudeau een gezamenlijk werkbezoek aan vaccinproducent Pfizer in Puurs. Aansluitend op het werkbezoek volgt ten slotte een bilateraal onderhoud tussen de Belgische en de Canadese eerste minister. Biden landde woensdag in Europa, en begon zijn tour in het Verenigd Koninkrijk. Voor Biden ons land aandoet, zou hij zondag nog Queen Elizabeth een bezoek brengen op Windsor Castle. Vanuit België zal hij doorgaan naar Genève in Zwitserland, waar hij ook Russisch president Vladimir Poetin voor het eerst zal ontmoeten.

De Amerikaanse president landde woensdag in Suffolk in het Verenigd Koninkrijk. Donderdag had hij een onderhoud met de Britse premier Johnson. De Noord-Ierse grenscontroles hingen als een donkere wolk boven die ontmoeting. Biden is altijd een uitgesproken tegenstander van de Brexit geweest.