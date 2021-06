Brand veroorzaakt grote stroomstoring in Puerto Rico

Grote delen van het Caribische eiland Puerto Rico zijn getroffen door een stroomuitval. Meerdere gemeenten op het eiland hebben de noodtoestand uitgeroepen en burgemeesters deelden ijs en generatoren uit.

De stroomuitval is veroorzaakt door een brand in hoofdstad San Juan in een onderstation van het elektriciteitsnet, meldt het elektriciteitsbedrijf Luma.

Volgens burgemeester Carmen Yulin Cruz van San Juan zouden zeker 1,2 miljoen mensen zonder stroom zitten. ‘Deze noodsituatie moet snel en efficiënt opgelost worden, anders krijgen we weer een ‘Maria-achtige crisis’ in Puerto Rico.’ Ze verwijst daarmee naar de orkaan Maria die in 2017 aan bijna 3.000 mensen op het eiland het leven kostte.

Jenniffer Gonzalez, die Puerto Rico in het Amerikaanse Congres vertegenwoordigt, zegt echter dat niet 1,2 miljoen maar een half miljoen mensen door de stroomuitval worden getroffen. Zij benadrukt dat het niet de eerste stroomproblemen zijn waarmee het eiland kampt. Hoewel het eiland geen integraal deel uitmaakt van de VS, geldt het wel als Amerikaans territorium.

Luma laat weten dat het probleem ondertussen ‘geïsoleerd’ is. Het zal wel nog enkele uren duren voordat er in alle getroffen regio’s weer stroom is.