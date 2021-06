Braziliaanse Hooggerechtshof zet licht op groen voor Copa America

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft donderdag beslist dat de 47e Copa America zondag in Brazilië van start kan gaan. De rechters zijn wel kritisch voor de beslissing om het toernooi te huisvesten en manen de autoriteiten aan er alles aan te doen om een ‘Copavirus’ te vermijden, maar zeggen niet de bevoegdheid te hebben om het toernooi te verbieden.

Het Zuid-Amerikaanse landentoernooi werd begin deze maand onverwacht aan Brazilië toegewezen. Aanvankelijk zou de Copa America in Argentinië en Colombia gespeeld worden. Colombia viel drie weken terug af, nadat het tevergeefs had gevraagd het toernooi uit te stellen tot november wegens de gespannen politieke situatie in het land. Op 31 mei trok ook Argentinië zich terug als organisator wegens

zorgen onder de bevolking over het groeiend aantal coronagevallen. De toewijzing aan Brazilië is omstreden omdat de coronapandemie er nog heftiger om zich heen grijpt dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen. President Jair Bolsonaro, die de ernst van de pandemie nog altijd minimaliseert, zag toch geen bezwaar om het toernooi naar zijn land te laten komen. Er stierven in Brazilië al 460.000 mensen aan de gevolgen van covid-19. Gevreesd wordt dat de komende weken een derde golf nog meer slachtoffers zal eisen.

Protestmars

Verschillende drukkingsgroepen hadden het Hooggerechtshof gevraagd het toernooi te verbieden, maar vingen nu bot. De normaliter voetbalgekke Braziliaanse bevolking is niet opgetogen over de komst van het toernooi. Zondag is er enkele uren voor de aftap van de eerste wedstrijd een protestmars gepland. Ook de sponsors zijn niet tevreden. Mastercard, Ambev (AB Inbev) en Diageo verklaarden zat ze hun contractuele verplichtingen weliswaar zullen naleven, maar willen hun logo niet op het toernooi zien.

De Braziliaanse voetballers zelf hadden de Copa ook liever geannuleerd gezien, maar tot een boycot komt het niet. ‘We zijn tegen de organisatie van de Copa America; maar zullen nooit neen zeggen tegen de Seleçao (bijnaam voor het Braziliaans voetbalelftal, red.)’, postten ze in een gezamenlijke verklaring op de sociale media.