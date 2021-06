Minstens twaalf mensen, onder wie acht kinderen, zijn omgekomen bij de instorting van een gebouw in Mumbai door hevige moessonregens. Er vielen ook zeven gewonden. Dat melden de Indiase autoriteiten donderdag.

De autoriteiten in de hoofdstad van de westelijke deelstaat Maharashtra hebben bevestigd dat bij de instorting woensdagavond zeven bewoners gewond zijn geraakt.

Onder hen waren er zes in stabiele toestand, en een 30-jarige vrouw werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Zoek- en reddingsacties werden donderdag voortgezet om vermisten op te sporen. ‘Drie mensen kunnen nog vastzitten (in het puin, red.) en zoekacties zijn aan de gang’, zei een ambtenaar van de gemeente Mumbai, volgens het dagblad Indian Express.

Bewoners van nabijgelegen gebouwen waarvan de toestand gevaarlijk lijkt, zijn geëvacueerd.

Instortingen van slecht geconstrueerde gebouwen komen vaak voor tijdens het moessonseizoen. Dat is woensdag begonnen in Mumbai en de overstromingen die daarbij horen, veroorzaakten een hoop verkeerschaos.