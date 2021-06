Elise Vanderelst verpulvert Belgisch record op 1.500 meter en plaatst zich voor Tokio

Elise Vanderelst is donderdag als zevende gefinisht op de 1.500 meter bij de Diamond League in het Italiaanse Firenze in een nationaal record van 4:02.63. De Europese kampioene in zaal dook zo onder de olympische limiet van 4:04.20.

Het Belgisch record op de 1.500 meter stond sinds 2002 op naam van Veerle Dejaeghere met 4:05.05. Het persoonlijk record van Vanderelst stond op 4:05.75. De 23-jarige atlete uit Bergen kwam donderdag in een bijzonder snelle koers terecht, waarin ze haar wagonnetje kon aanhaken. De winst was voor de Nederlandse Sifan Hassan in een beste wereldjaarprestatie van 3:53.63.