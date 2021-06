Johnson noemt Biden ‘grote verademing’

De ontmoeting met Joe Biden blijkt een fijne ervaring te zijn geweest voor de Britse premier, die de Amerikaanse president een ‘grote verademing’ noemde.

‘Het is een grote verademing’, zei Boris Johnson na de gesprekken met Biden. ‘Het is nieuw, het is interessant en we werken intens samen.’ Volgens Johnson hadden de twee één uur en twintig minuten gepraat. ‘We hebben heel veel zaken besproken.’ Op de agenda stond onder meer de Brexit, de spanning in Noord-Ierland en klimaat. Vrijdag vindt aansluitend een G7-top plaats.

Ondanks de verschillen in opinie over de Brexit tussen de VS en Londen, liet Johnson na afloop uitschijnen dat de violen gestemd waren. Hij sprak over ‘complete harmonie’ tussen de VS, de UK en de EU om oplossingen te vinden zodat het Goede Vrijdagakkoord blijft bestaan.

Nochtans loopt de spanning tussen het VK en de Europese Unie opnieuw hoog op. Als er tegen eind juni geen oplossing gevonden wordt voor de manklopende Britse controles in de Noord-Ierse havens, dreigt niet alleen een handelsoorlog, maar komt het Goede Vrijdagakkoord opnieuw onder druk.

‘De VS, Washington, de UK en de EU hebben allemaal één prioriteit, en dat is het Goede Vrijdagakkoord te respecteren en zorgen dat het vredesproces niet verstoord wordt’, benadrukte Johsnon. ‘Daar is overeenstemming over. Ik ben optimistisch.’