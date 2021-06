Nina Derwael toont nieuwe oefening waarmee ze in Tokio goud wil halen: ‘Ik was achteraf vooral heel opgelucht’

Nina Derwael heeft haar terugkeer in de competitie niet gemist. Op de Wereldbeker in het Kroatische Osijek plaatste ze zich met de beste score moeiteloos voor de finale van de brug met ongelijke leggers, haar favoriet toestel. Derwael turnde een score van 15,150 bij elkaar en dit met de nieuwe oefening die haar straks in Tokio naar olympisch goud moet leiden.

Voor Derwael was het de eerste competitie sinds lang. Ze koos voor een oefening met startwaarde 6,7, twee tienden moeilijker dan de oefening waarmee ze in Stuttgart haar tweede wereldtitel op dit toestel haalde.

Met een startwaarde van 6,7 punten verhoogt ze haar moeilijkheid met 2 tienden ten opzichte van de oefening die in Stuttgart haar haar tweede wereldtitel opleverde aan de Damesbrug. ‘Ik had best wel veel stress’, reageerde de Limburgse. ‘Ik ben heel blij hoe het is gegaan, het heeft enorm deugd gedaan om nog eens in andere omstandigheden wedstrijd te turnen. Ik was na mijn oefening vooral heel opgelucht. Dit is opnieuw een stap dichter in de olympische voorbereiding.’

Ook Lisa Vaelen (brug met ongelijke leggers) en Maxime Gentges (paard met bogen) konden zich plaatsen voor de finale.