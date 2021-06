Man die president Macron klap in gezicht gaf, veroordeeld tot achttien maanden cel

De man die de Franse president Emmanuel Macron dinsdag een klap had gegeven, is door de strafrechtbank van Valence veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan veertien maanden met uitstel. De rechter heeft ook een aanhoudingsbevel uitgesproken.

Het incident vond dinsdag plaats, bij een bezoek van de president aan een hotelschool in het departement Drôme. Op beelden was te zien hoe de 28-jarige Damien Tarel zich in een menigte achter hekken bevond. De twee wisselden kort enkele woorden, waarna Tarel de onderarm van de president greep en hem leek te slaan in het gezicht.

De man riep ‘Montjoie, Saint-Denis. À bas la macronie!’, een leuze die weleens wordt gebruikt door ­extreemrechtse royalisten. ‘Montjoie, Saint-Denis’ was de oorlogskreet van het Franse Koninkrijk in de 12de eeuw. De linkse politicus Eric Coquerel (LFI) merkte op ­Twitter meteen op dat dezelfde ­leuze geschreeuwd werd toen hij een paar jaar geleden werd aan­gevallen door militanten van l’Action Française, een rechts-nationalistische beweging. Met À bas la macronie uitte de aanvaller kritiek op het beleid van Macron.

‘Daad van opzettelijk geweld’

De president reageerde later op de oorvijg in een krant. ‘We moeten dit incident in perspectief plaatsen, dit is een op zichzelf staande gebeurtenis’, liet hij optekenen. President Macron laakte het gebruik van geweld. ‘We moeten uiterst gewelddadige mensen het publieke debat niet laten overnemen, ze verdienen het niet.’

De openbare aanklager vorderde donderdag achttien maanden cel voor Tarel wegens opzettelijk geweld tegen een persoon met openbaar gezag en noemde de klap ‘volstrekt ontoelaatbaar’ en een ‘daad van opzettelijk geweld’.

Behalve Tarel werd ook een tweede verdachte opgepakt. Die 28-jarige man wordt niet vervolgd voor het incident met president Macron, maar wel voor illegaal wapenbezit. In het onderzoek werden bij hem thuis onder meer wapens en een kopie van Adolf Hitlers Mein Kampf gevonden.