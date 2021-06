Muggen besmet met bacterie dringen dengue-virus terug

Dengue of knokkelkoorts komt de laatste twintig jaar dramatisch meer voor, ook buiten tropische regio’s. De ziekte wordt overgedragen door muggen. Onderzoekers melden nu dat ze dengue in een Indonesische stad met 77 procent hebben teruggedrongen door muggen te besmetten met een bacterie.

Wetenschappers van het World Mosquito Program (WMP) infecteerden 5 miljoen muggeneitjes met een bacterie van het geslacht Wolbachia. De eitjes werden uitgezet in 12 sectoren van de Indonesische stad Yogyakarta, de hoofdstad van een massaal door dengue geplaagde provincie. De andere 12 sectoren van de stad kregen er geen.

De resultaten van het experiment - dat drie jaar duurde - zijn spectaculair. Waar de Wolbachia-muggen ingezet werden, verminderde het aantal gevallen van dengue met 77 procent. Het aantal ziekenhuisopnames door dengue slonk zelfs met 86 procent. ‘Beter dan we konden hopen, om eerlijk te zijn’, liet Katie Anders, één van de onderzoekers, zich ontvallen aan de Britse omroep BBC. Het onderzoek verscheen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

De WMP hoopt haar methode nu ook in andere gevoelige regio’s in te zetten. Ook voor gele koorts, zika-virus en chikungunya - overgebracht door dezelfde mug - zou de techniek een oplossing kunnen bieden.

Bacterie maakt mug resistenter tegen virus

De bacterie maakt de mug niet ziek, maar zorgt er net voor dat ze minder vatbaar wordt voor het denguevirus. De methode focust dus niet op het uitroeien van de mug, zodat ze niet raakt aan het bestaande ecosysteem. Bovendien is de Wolbachia-bacterie erg handig in het veroveren van de muggenpopulatie. Een eenmalige actie volstaat dus voor een duurzaam resultaat. Het WMP hamert erop dat de bacterie veilig is voor de mens, andere dieren of het milieu.

Dengue of knokkelkoorts dankt haar naam aan de hevige gewrichtspijnen die met de ziekte gepaard gaan. De denguemug, Anopheles aegypti, draagt het denguevirus over van mens naar mens, voornamelijk in de tropische regio’s van Latijns-Amerika, Afrika en vooral Azië.

Door de klimaatverandering breidt het gebied waar de muggen gedijen steeds verder uit. In 2010 dook de ziekte kort op in Frankrijk en Kroatië, en in 2012 kende het eiland Madeira een uitbraak van de ziekte die zo’n 2.000 mensen trof, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.