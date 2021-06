Mathieu Van der Poel verliest leiderstrui, Richard Carapaz ritwinnaar en nieuwe leider in Zwitserland

In de Ronde van Zwitserland stond een eerste echte bergrit op het programma. Vooral de finale met aankomst in Leukerbad was voer voor de betere klimmers. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) was de beste in een spurt met twee waarin hij de maat nam van Jakob Fuglsang (Astana).

Dubbel ritwinnaar én leider Mathieu van der Poel profiteerde van de redelijk vlakke aanloop om… aan te vallen. Het gebeurt zelden om de leider van het algemeen klassement mee te zien gaan in een vroege vlucht maar van Mathieu van der Poel kan je uiteraard alles verwachten. Zijn vluchtgezellen: Claudio Imhof, Sergio Samitier en Hermann Pernsteiner. De ploegen van de renners met ambities voor het algemeen klassement - Alaphilippe, Fuglsang en Woods - hielden de vluchters echter goed in de gaten en toen in de finale de weg begon op te lopen, waren de vluchters eraan voor de moeite. Van der Poel liet het uitdunnende peloton meteen rijden zodat snel duidelijk werd dat we een nieuwe leider zouden krijgen.

Op de voorlaatste col van de dag was het Esteban Chaves die als eerste aanviel. De Nederlander Antwan Tolhoek probeerde nog aan te klampen maar de Columbiaan van Team BikeExchange ging duidelijk te snel. De eerste reactie kwam van Jakob Fuglsang en die ging in de slotklim naar het mondaine Leukerbad al snel op en over Chaves. Fuglsang leek op weg naar de zege maar vanuit de groep achtervolgers kwam daar plots Richard Carapaz naar voor geschoten. Fuglsang en Carapaz losten elkaar van geen vin. Fuglsang lanceerde de spurt maar zag Carapaz in laatste instantie nog over hem komen. Carapaz is ook de nieuwe leider.