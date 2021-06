Remco Evenepoel wint tijdrit Baloise Tour en verstevigt leidersplaats

Meer dan driehonderd dagen na zijn laatste zege weet Remco Evenepoel weer wat winnen is. De 21-jarige kopman van Deceuninck - Quick Step was in de individuele tijdrit in Knokke-Heist de beste van het pak en verstevigt zijn leidersplaats in het algemeen klassement.

Zeven van de elf kilometers die de renners individueel moesten afwerken, maken in september ook deel uit van het parcours van de WK-tijdrit. Met de wind als belangrijkste tegenstander zorgde Frederik Frison voor de eerste richttijd. De bronzen medaille van het BK tijdrijden van vorig jaar is nog maar net hersteld van een bekkenbreuk maar lijkt toch al naar zijn beste conditie toe te groeien. Verrassend genoeg ging de jonge Rune Herregodts (Sport Vlaanderen Baloise) nipt onder de tijd van de renner van Lotto-Soudal.

Heel lang kon de jonge Belg niet genieten van zijn bezoek aan de ‘hot seat’ want daar was de jonge Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black (Jumbo Visma) die nipt onder de tijd van Herregodts dook. Maar ook hij moest al snel inpakken aangezien Yves Lampaert (Deceuninck - Quick Step) maar liefst zestien seconden sneller dan de jonge Nieuw-Zeelander.

De overige deelnemers beten één voor één hun tanden stuk op de tijd van Lampaert maar de West-Vlaming was er van overtuigd dat ploegmaat en ‘aërokogel’ Remco Evenepoel onder zijn tijd zou duiken. Onderschatte Lampaert zichzelf? Evenepoel was aan het tussenpunt een fractie van een seconde trager dan Lampaert maar was aan de finish alsnog twee seconden sneller dan zijn ploegmaat.