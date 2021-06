Voetballegendes Nesta en Totti geven vrijdag startschot van EK in Rome

De Italiaanse voetballegendes Alessandro Nesta en Francesco Totti trappen vrijdagavond het zestiende EK voetbal in Rome af. Nadien maken ze plaats voor Andrea Bocelli en een virtueel optreden van Martin Garrix, Bono en The Edge.

De traditionele openingsceremonie ziet er dit jaar, omwille van de coronacrisis, iets anders uit. Ze zal voorafgaan aan de eerste EK-wedstrijd, die tussen Turkije en Italië in groep A, in het Olympisch Stadium, het thuisstadion van SS Lazio en AS Roma. De Italiaanse locatie mag zowat 16.000 fans herbergen, een kwart van de gebruikelijke capaciteit.

De twee voormalige wereldkampioenen (in 2006, na een finale tegen Frankrijk) zullen de fans verwelkomen. Zij keren dus terug naar het stadion waar ze vaak beladen derby’s hebben uitgevochten. Nesta speelde tussen 1993 en 2002 bij Lazio, alvorens hij naar AC Milan vertrok. Totti bleef gedurende zijn carrière trouw aan Roma, waar hij 25 seizoenen speelde.

Het hart van de ceremonie bestaat uit een optreden van een orkest met agenten van de nationale politie. Daarbij worden ook 24 heliumballonnen opgelaten, die symbool staan voor de deelnemende landen. Daarna brengt de Italiaanse tenor Andrea Bocceli de serenade ‘Nessum Dorma’, afkomstig uit Puccini’s opera Turandot. Tot slot vindt nog een virtueel optreden plaats van Martin Garrix, Bono en The Edge (U2), de artiesten achter het officiële Eurolied, ‘We are the people’.

Het toernooi, verspreid over elf speelsteden in elf landen, van Sevilla tot Bakoe, eindigt op 11 juli in het legendarische Wembley Stadium in Londen.