Coens over PFOS-zaak: ‘Laat die onderzoekscommissie maar komen’

‘De minister moet eens weten wat ze wil’, zei Joachim Coens vanmorgen over de onverwachte vraag van minister Zuhal Demir (N-VA) om een onderzoekscommissie. Maar de CD&V-voorzitter ligt naar eigen zeggen niet dwars: ‘Wij willen dit uitspitten tot op het bot.’

Wat de fractievoorzitter ad interim Koen Van den Heuvel gisteren aanvankelijk nog bestreed in het Vlaams Parlement, vindt zijn voorzitter nu geen probleem meer: de oprichting van een onderzoekscommissie in het parlement naar de vervuiling met PFOS in Zwijndrecht.

‘Gezondheid van de mensen staat voorop voor CD&V. Laat die onderzoekscommissie maar komen, wij willen dit uitspitten tot op het bot’, tweette Joachim Coens vanmiddag. Enkele uren eerder had Coens wel nog uitgehaald naar Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, die gisteren in het Vlaams Parlement voorstelde om de onderzoekscommissie op te richten, hoewel dat binnen de meerderheid niet afgesproken was. ‘Opdrachthouder, hoorzittingen, onderzoekscommissie,... de minister moet echt eens weten wat ze wil’, tweette een geërgerde Coens.

Nadat Demir het voorstel voor een onderzoekscommissie op tafel legde, verzette haar eigen partij N-VA en CD&V zich er het langst tegen. Maar ’s avonds laat gingen alle meerderheidspartijen dan toch akkoord met de agendering van een stemming. De gemoederen kunnen nu een week bekoelen, volgende week woensdag zal in de plenaire vergadering gestemd worden en zal de oprichting van de PFOS-onderzoekscommissie een feit zijn.