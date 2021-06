In het zuiden van China heeft een groep onderzoekers kunnen filmen hoe vijftien olifanten allemaal samen sliepen. Dat is uitzonderlijk, want normaal blijven er steeds enkele dieren op de wacht staan. De vijftienkoppige kudde wordt door de onderzoekers gemonitord en is berucht in China omdat ze een 500 kilometer lang spoor van vernieling heeft getrokken nadat de olifanten uit hun leefgebied waren weggetrokken. Kijk mee in bovenstaande video.