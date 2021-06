Oud-president Ivoorkust Laurent Gbagbo keert op 17 juni terug vanuit Brussel

De voormalige Ivoriaanse president Laurent Gbagbo keert op 17 juni naar Abidjan, de commerciële hoofdstad van het land. Na zijn vrijspraak door het Internationaal Strafhof, eind maart, verbleef hij in ons land.

‘Hij komt om 14 uur aan met een vlucht van Brussels Airlines’, aldus Gbagbo’s woordvoerder Justin Katinan Koné tijdens een persconferentie.

In Den Haag stond Gbagbo terecht voor misdaden tegen de menselijkheid tijdens de post-electorale crisis van 2010. Gbagbo, toen president, verloor die verkiezingen van zijn uitdager Alassane Ouattara, maar weigerde zijn nederlaag te erkennen. Bij het conflict dat daarop uitbrak vielen op enkele maanden tijd ruim 3.000 doden. Voor zijn rol in dat geweld stond Gbagbo terecht. Eind maart werd hij ook in beroep vrijgesproken.

Toen hij in januari 2019 voor een eerste maal was vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijzen, ging de aanklager onmiddellijk in beroep. In afwachting van het vervolg van het proces gaf Gbagbo er toen de voorkeur aan in België te gaan wonen omdat zijn vrouw en zoon hier al woonden.

‘Hij komt voor de vrede en zijn wens is dat alles bij zijn terugkeer vredig verloopt’, zei Katinan. Nog volgens de woordvoerder komt de oud-president ‘met een heel belangrijke verzoeningsboodschap waarvan het doel is de verbroken banden zoveel mogelijk te herstellen’.

De huidige Ivoriaanse regering van president Ouattara heeft geen beperkingen opgelegd, weet de woordvoerder nog. De regering hoopt ongeregeldheden te vermijden.