Antwerpse douanier verdacht van drugssmokkel

Een 36-jarige douanier verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Antwerpen. De man kwam in beeld tijdens een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van drugs via de haven van Antwerpen.

De douaneambtenaar uit Brecht werd zelf het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van drugs via de haven van Antwerpen. In zijn functie als douaneambtenaar was de dertiger bevoegd voor het selecteren van containers voor controle. Tijdens het controleren van zijn opzoekingen kwamen containers in beeld van vermoedelijk geslaagde uithalingen. In verschillende containers werd ook cocaïne aangetroffen. Er zijn ook opzoekwerken naar voren gekomen buiten de werkuren en in het weekend.

Dinsdagochtend heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen de man gearresteerd. De onderzoeksrechter plaatste hem na verhoor onder aanhoudingsmandaat. De raadkamer buigt zich vrijdag over de verdere aanhouding. Hij wordt beschuldigd van (mede)daderschap van invoer en handel in verdovende middelen in vereniging en van deelname aan een criminele organisatie.