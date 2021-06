Podcasttips | Een extreemrechts complot in Duitsland en sekspraat van onze noorderburen

Elke week vist redacteur Max De Moor uit het onmetelijke podcastaanbod de verhalen of gesprekken op die je gehoord moet hebben. Ze verschijnen eerst in de nieuwsbrief en daarna als artikel.

The New York Times heeft een nieuwe podcastreeks gelost. Hoewel de Amerikaanse krant niet onfeilbaar is, kan je er op rekenen dat hun reeksen met ontzettend veel zorg gemaakt zijn. We spitsten dus onze oren. En al zeker toen we vernamen dat de feiten zich in Europa afspelen.

Bloedstollen. Foto: New York Times

1. Day X, een extreemrechts complot in Duitsland

Day X begint met een geladen geweer op de luchthaven van Wenen. Het wapen kan al snel gelinkt worden aan Franco A., een Duitse soldaat met extreemrechtse sympathieën.

En dan wordt het pas echt bizar: Franco A. zou een dubbelleven leiden als vluchteling en plande een aanslag. De schuld dacht hij in de schoenen van een vluchteling te schuiven om zo chaos te zaaien in Duitsland. In het spoor van de zaak wordt een extreemrechts netwerk van militairen en politiemensen blootgelegd. Maar hoe ernstig is de dreiging?

Day X tart de verbeelding en lokt mogelijk paranoia uit. Je bent bij deze gewaarschuwd. Elke donderdag verschijnt een nieuwe aflevering.

Beluister Day X >

Haroon Ali en Yora Rienstra willen het best wat vaker doen. Foto: Dag en nacht media

2. Opgewonden, vrolijke no-nonsense van oversekste noorderburen

Er werd me in het oor gefluisterd dat Dying for sex, over een vrouw die seksueel heropleeft wanneer ze ontdekt dat ze stervende is, een van de best beluisterde tips is. Dood en seks blijven fascineren. Sigmund Freud knikt allicht instemmend vanuit zijn graf. Maar over de dood had ik het vorige week al in deze nieuwsbrief. De eros dan maar?

In dat opzicht kan ik je Opgewonden aanraden. Deze nieuwe podcast bewijst alweer dat Nederlanders zoveel beter over seks kunnen praten dan Vlamingen. Met alle respect voor de Goedeles, Seksuolottes en Kaat Bollens van deze wereld, geen Belg die de vrolijke no-nonsense van een oversekste noorderbuur kan evenaren. Journalist Haroon Ali en cabaretière Yora Rienstra passen helemaal in die categorie. De zelfverklaarde ‘drukke dertigers’ geven grif toe dat ze ‘gek zijn op seks’ en ‘het best wel wat vaker willen doen’.

Per aflevering keuvelen ze daarom uitgebreid over één aspect ervan, zoals penetratie, porno of macht. Ze putten ruim uit hun eigen ervaringen, maar doen die met gemak breder resoneren. Dat ze allebei een homoseksuele relatie hebben, vormt zo een boeiende extra laag in hun gesprekken. Het helpt ook dat Ali en Rienstra precies de juiste toon aanslaan: pretentieloos, maar zonder gegiechel. Met kennis van zaken, maar transparant wanneer die er niet is.

Beluister Opgewonden >

Een boekenclub met Joost de Vries, Ellen Deckwitz en Bob Kappen. Foto: Das Mag

3. Boeken FM, de literaire lieveling

Collega Ruben Aerts tipte maandag Boeken FM in de krant. De vier sterren hebben hun effect niet gemist: een dag later stond Boeken FM bovenaan de hitlijst van Apple podcasts. Ruben noemt de podcast ‘pretentieloos en mateloos bevlogen oorvertier’. Hij roemt de hosts om hun ‘bodemloze literaire kennis’ die bovendien ‘nooit verstikkend wordt’.

Nog een argument nodig? Toen ik een tijdje terug bij de redactie van DS Letteren aanklopte voor luistertips, klonk het unaniem: Boeken FM.

Als je je boekenclub graag verder uitbreidt, kan je ook terecht bij Tussen de regelsvan NRC, Drie boeken, De lezershow, en De bende van het boek.

Beluister Boeken FM >

