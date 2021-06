Weer spelbreker voor eerste topontmoeting Biden en Johnson

Het weer heeft ervoor gezorgd dat een trip van de Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson naar een eiland ter hoogte van Cornwall in het water is gevallen.

De twee leiders zouden elkaar ontmoeten in Saint Michael’s Mount, een kasteel op een getijdeneiland, om de top van de G7 voor te bereiden. Ook hun echtgenotes, Carrie Johnson en Jill Biden, zouden het eiland hebben bezocht terwijl de twee mannen praten over onder meer de brexit, de coronapandemie en klimaatverandering.

Maar een bron op Downing Street 10 zei dat de trip ‘jammer genoeg is afgelast vanwege het weer’. De weersvoorspellingen voor Marazion, de dichtst bij Saint Michael’s Mount gelegen stad, geven aan dat er rond etenstijd zware regenval en een matig briesje zouden zijn. Biden en Johnson zullen elkaar nu treffen in Carbis Bay, de locatie voor de G7-top.

Biden is woensdag in Engeland aangekomen en woont er de top van de G7 bij. Hij gaat ook naar Brussel voor topconferenties van de NAVO en met de EU. Volgende woensdag trekt Biden dan voor de laatste ontmoeting op zijn eerste buitenlandreis als president naar Zwitserland, waar hij een gesprek zal voeren met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Ze spreken af in Villa La Grange, een landhuis uit de achttiende eeuw aan het Meer van Genève.