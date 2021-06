Enorme pollenpiek speelt hooikoortslijders parten: zo maakt u er het beste van

Veelvuldig zijn de uitroepen van irritatie tot zelfs wanhoop: het graspollenseizoen heeft een knaller van een start gemaakt. Dat danken we aan het warme, mooie weer dat de herfstige maand mei volgde. Blij met de zon, maar minder met uw tranende ogen, kriebelende verhemelte en lopende neus? Deze tips maken het draaglijker.

‘Gisteren zijn er in Brussel 273 grasstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht ingezameld. Verleden jaar lag de hoogste piek van het seizoen op 160’, zegt Ann Pickeu van AirAllergy, het meetnetwerk voor allergenen in de lucht verbonden aan sciensano. Geen wonder dus dat u het voelt kriebelen.

Foto: AirAllergy.be, Sciensano

‘We komen uit een periode met lage temperaturen en veel regen. De zon begin juni zorgde voor een explosie aan pollen in de lucht’, verklaart Pickeu. Er zaten gisteren bijna dubbel zoveel grasstuifmeelkorrels in de lucht als op de hoogste piek van 2020.

Slechte vooruitzichten voor hooikoortspatiënten

‘Maar of het een uitzonderlijk graspollenseizoen wordt, weten we pas eind augustus, op het einde van het seizoen. Het ziet er allesbehalve goed uit voor de hooikoortspatiënten’, aldus Pickeu. Dat leidt ze af uit de weerberichten, die nog een tijdje zonnig weer voorspellen.

Dat hoeft niet tot wanhoop te leiden. Volgens Pickeu is de ernst van de symptomen niet recht evenredig met de pollenconcentratie. ‘Dat hangt van patiënt tot patiënt af. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld vooral last in het begin van het graspollenseizoen.’

‘Wij hanteren een grenswaarde van 50 stuifmeelkorrels per kubieke meter lucht. Als die waarde overschreden wordt, zoals nu, vertonen de meeste hooikoortspatiënten symptomen’, aldus Pickeu. Het blijft dan ook belangrijk om die hoge concentraties pollen zo veel mogelijk uit de weg te gaan.

Laagste pollenconcentraties ’s nachts

De coronaraadgevingen van de regering maken het u alvast niet makkelijk. ‘Plan uw ontmoetingen zo veel mogelijk buiten’ en ‘verlucht binnenruimtes’ zijn er alvast twee die niet aantrekkelijk zijn voor hooikoortslijders. Wat moet u daarmee?

Binnenruimtes verluchten doet u het beste ’s morgens heel vroeg en ’s avonds heel laat, dan zijn de stuifmeelconcentraties het laagst. Dat zijn ook de momenten waarop u best de ontmoetingen en sportieve inspanningen in openlucht - die u niet wil laten vallen - plant. Houd ook de ramen in uw auto dicht.

Pollen weren met zonnebril en mondmasker

Wanneer u buitenkomt is uw zonnebril uw beste vriend. Sommige ervaringsdeskundigen raden aan vaseline te smeren om de randen, om uw ogen extra te sparen. Een mondmasker houdt de pollen niet helemaal tegen, maar helpt.

Na thuiskomst is het zaak de pollen weg te wassen. Was uw haar voor u gaat slapen, ververs uw kussensloop regelmatig en hang uw was niet te drogen in de tuin. Die tuin maait u best ook niet zelf, en het loont weg te blijven van andermans gemaai. In stoffen zakdoeken blijven pollen hangen, dus doe ze na elke snuitsessie in de was of zoek uw toevlucht tot papieren exemplaren.

Bezoek de dokter als u (andere) medicatie nodig heeft of vermoedt dat u covid heeft. Alarmbellen dat er meer aan de hand is dan hooikoorts zijn het verlies van smaak of geur en een algemeen, grieperig of ziek gevoel. Op de website van AirAllergy vindt u meer informatie.