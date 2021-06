Nieuwe aanklacht tegen Aung San Suu Kyi

De afgezette Myanmarese regeringsleidster Aung San Suu Kyi wordt nu ook beschuldigd van corruptie. Het voormalige hoofd van de burgerregering wordt er meer bepaald van beschuldigd ‘600.000 dollar en enkele kilo’s goud’ aan steekpenningen te hebben ontvangen.

Dat meldt de officiële krant The Global New Light of Myanmar donderdag. Ze wordt ook vervolgd voor misbruik van land voor de liefdadigheidsstichting Daw Khin Kyi, waarvan ze voorzitter was.

Aung San Suu Kyi ‘werd schuldig bevonden aan het plegen van corrupte handelingen door misbruik te maken van haar positie. Daarom werd ze aangeklaagd op grond van artikel 55 van de anticorruptiewet’, aldus de krant.

‘De beschuldigingen zijn absurd’, vertelde een van haar advocaten, Khin Maung Zaw. ‘Het doel is om haar weg te houden van het politieke toneel en haar reputatie te schaden.’

De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991 werd gearresteerd op de ochtend van 1 februari en wordt al met talrijke aanklachten geconfronteerd, onder meer illegaal bezit van walkietalkies, het aanzetten tot verstoring van de openbare orde en het overtreden van een wet op de mensenrechten.

Als ze schuldig wordt bevonden, kan ze worden verbannen uit het politieke leven en riskeert ze een jarenlange celstraf. In de hoofdstad Naypyidaw staan al twee processen gepland, waarvan het eerste op 14 juni.