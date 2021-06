Presidentsverkiezingen Mongolië gewonnen door oud-premier Khürelsükh Ukhnaa

Khürelsükh Ukhnaa is de nieuwe president van Mongolië. De kandidaat van de centrumlinkse Mongoolse Volkspartij (MPP) haalde volgens voorlopige resultaten 68 procent van de stemmen.

Khürelsükh volgt Khaltmaa Battulga van de Democratische Partij (DP) op, die vanwege een voor sommigen controversiële grondwetswijziging niet opnieuw kandidaat mocht zijn. Door die wijziging is het mandaat van president beperkt tot één termijn van zes jaar.

Khürelsükh was tot januari premier, maar zette een stap terug na een protest dat begon over de behandeling van een coronapatiënt in een ziekenhuis. Een net bevallen moeder testte positief en werd samen met haar baby per direct en enkel in haar nachtjapon en badjas naar de covidafdeling begeleid, terwijl het vroor. De betogers protesteerden later ook tegen de lockdown in het land. Toen Khürelsükh zijn ontslag indiende, schreef The Economist dat in hoofdstad Ulaanbatar de grap ging dat zelfs de betogers enigszins verbaasd waren dat ze in hun opzet geslaagd waren. Waarnemers zagen in het ontslag een strategische beslissing van Khürelsükh om voor het presidentschap te gaan.

Meer macht voor MPP

Partijgenoot Luvsannamsrain Oyun-Erdene nam de functie van premier over. Het MPP, de opvolger van de eenheidspartij uit het communistische tijdperk, haalde nu ook het presidentschap binnen. Het is voor het eerst sinds lang dat een partij in Mongolië zowel de premier als de president levert. Ook al is Khürelsükh verplicht zijn partijlidmaatschap op te geven zodra hij officieel aantreedt, wordt er verwacht dat zijn overwinning de MPP meer macht zal geven,

De Democratische Partij voerde campagne onder de slogan ‘Mongolië zonder dictatuur’, en presidentskandidaat Sodnomzundui Erdene waarschuwde dat het land afglijdt naar een eenpartijstaat. Doordat een derde presidentskandidaat positief testte op corona, werden de meesten buitencampagnes zaterdag overigens afgelast.

Het tussen China en Rusland geklemde land telt zowat 3 miljoen inwoners en heeft sinds 1992 een democratische grondwet. Khürelsükh is de zesde democratisch verkozen president.