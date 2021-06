Plannen voor controversiële Keystone XL-pijplijn afgevoerd

De plannen voor de controversiële Keystone XL-pijplijn, tussen Canada en de Verenigde Staten, zijn afgevoerd. Dat heeft het Canadese energiebedrijf TC Energy woensdag laten weten, bijna vijf maanden nadat de Amerikaanse president Joe Biden besliste om de pijplijn te blokkeren. Die beslissing was een van Bidens eerste beleidsdaden en de Canadezen slaagden er niet in hem te overtuigen die beslissing ongedaan te maken.

‘Na een volledig onderzoek van zijn opties en in overleg met zijn partner, de regering van Alberta, heeft TC Energy vandaag bevestigd dat het een einde maakt aan de plannen voor Keystone XL’, aldus het bedrijf in een persbericht.

Met de plannen van Keystone was 9 miljard dollar gemoeid. De pijplijn zou olie vanuit Alberta, in Canada, naar de Amerikaanse staat Nebraska voeren. De lijn loopt echter dwars door kwetsbaar natuurgebied en daarom blokkeerde Biden het project.

De pijplijn was al jarenlang een twistappel in de Amerikaanse politiek. Democratisch president Barack Obama hield Keystone tegen, waarna zijn opvolger Republikein Donald Trump het project toch goedkeurde. Na de nieuwe blokkering door diens Democratische opvolger Biden – tot onvrede van de Canadese president Justin Trudeau – is Keystone XL nu dus definitief van de baan.