Stuttgart-spits en voormalig tester bij Anderlecht Wamangituka speelde onder valse identiteit door frauduleuze ex-makelaar

De Congolese aanvaller Silas Wamangituka heeft aan zijn club VfB Stuttgart bekendgemaakt dat hij onder een valse identiteit bij het team gespeeld heeft. Dat heeft Stuttgart dinsdag in een mededeling gemeld. De spits, die aangeeft slachtoffer te zijn van een frauduleuze ex-makelaar, stond in 2017 op de radar van RSC Anderlecht.

De Duitse club Stuttgart liet weten dat Wamangituka’s echte naam Silas Katompa Mvumpa is. Ook zijn geboortedatum is niet de juiste. Volgens de club werd hij op 6 oktober 1998 geboren, en is hij dus een jaar ouder dan aangenomen: 22 en niet 21 jaar oud.

De valse identiteit zou het werk zijn van de voormalige makelaar van Mvumpa. De voetballer ging hem inwonen in Parijs na enkele testrainingen bij Anderlecht in 2017. Tot een overgang naar de Brusselse club kwam het evenwel niet.

Volgens het persbericht van Stuttgart plaatste de voormalige zaakwaarnemer van de jongeman hem in die periode als het ware onder toezicht. Hij nam zijn papieren in beslag en beheerde zijn geld. De identiteitsvervalsing diende om Mvumpa te doen breken met bepaalde contacten in Congo en kwetsbaar te maken voor chantage. De makelaar ‘zou hem verteld hebben dat hij niet terug naar Europa zou kunnen komen als hij België verlaatte om naar Congo te gaan’, klinkt het nog in het persbericht.

Na enkele omzwervingen streek de voetballer uiteindelijk neer bij Paris FC in de Franse tweede klasse, waar hij doorbrak en Stuttgart hem in 2019 wegplukte. Hij ondertekende bij hen een contract van vijf jaar. Hij wordt al een tijdje een speler om te volgen genoemd.

‘Ik heb de laatste jaren in permanente angst geleefd en heb me grote zorgen gemaakt om mijn familie in Congo’, verklaarde Mvumpa. ‘Mijn verhaal openbaar maken was een moeilijke stap voor mij.’ Stuttgart staat in contact met de Duitse voetballiga (DFL) over de kwestie maar vreest geen sanctie.