Recreatiedomein Blaarmeersen in Gent ontruimd na zware vechtpartij

Op de Blaarmeersen in Gent is in de late namiddag een vechtpartij uitgebroken. Minstens één iemand zou daarbij een messteek gekregen hebben in de zij, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De politie ontruimde het volledige domein en de stad bekijkt of er extra maatregelen genomen kunnen worden.

Voor het eerst mocht er woensdag opnieuw gezwommen worden aangezien er redders aanwezig waren op de Blaarmeersen in Gent. Maar laat in de namiddag brak een vechtpartij uit waarna iemand met een hersenschudding naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Een andere persoon kreeg een messteek in de zij, zeggen getuigen. Maar dat is nog niet officieel bevestigd door de politie.

Het is niet de eerste keer dat er een vechtpartij uitbreekt in het domein. Vorig jaar werden ook al maatregelen getroffen door met een reservatiesysteem te werken. Wie binnenkomt moet ook zijn identiteitskaart tonen. Nu wil de stad nog extra maatregelen. Morgen zal er hierover overlegd worden met de politie.

Volgens een vrouw die in het domein werkt waren de aanstokers Franstaligen uit het Brusselse. ‘Ze kwamen hier in groepjes toe en zijn over of door de omheining geklommen. We wisten direct dat er amok van zou komen. Ze negeerden aanwijzingen van de redders en vielen mensen lasten. Vooral vrouwen voelden zich geviseerd’, zegt de vrouw die anoniem wenst te blijven. Maar het was duidelijk, zegt ze, dat ze een andere groep jongeren viseerden.

Na de vechtpartij werd het domein gesloten voor het publiek. Veel gezinnen, die van de zomerzon genoten, moesten hun dagje aan het water dan ook noodgedwongen onderbreken.

De politie is momenteel nog aanwezig. De jongeren zijn vertrokken. De politie houdt wel toezicht in het station Gent-Sint-Pieters.