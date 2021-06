Red Panthers veroveren na dol slot tegen Engeland ticket voor halve finales

De Belgische nationale hockeyvrouwen hebben zich geplaatst voor de halve finales op het EK in het Nederlandse Amstelveen. De Red Panthers (FIH 11) speelden woensdag op de derde en laatste speeldag in hun groep na een nagelbijter 1-1 gelijk tegen Engeland (FIH 5). Dat volstond voor een plaats bij de laatste vier, waar Nederland de tegenstander is.

België had aan een punt genoeg, dus kon de kat wat uit de boom kijken. De Panthers hielden controle op de wedstrijd en bij de rust was er nog niet gescoord. In het derde kwart staken de Belgische vrouwen enkele malen de neus aan het venster, maar onder meer Abi Raye kreeg de bal er niet in. In het slotkwart voerde Engeland de druk op en kroop België naar achter. Dat loonde, want Giselle Ansley (58.) bracht de Engelsen in het slot op voorsprong. De Panthers zetten een ultiem slotoffensief op, waar ze zowaar de 1-1 uit de brand sleepten. Stéphanie Vanden Borre (59.) pegelde de gelijkmaker op strafcorner binnen.

De Panthers begonnen het toernooi met een knap 1-1 gelijkspel tegen Duitsland (FIH 3). Nadien legde het team van bondscoach Raoul Ehren Italië (FIH 17) vlot met 4-0 over de knie. In de andere wedstrijd van de derde speeldag rekende Duitsland vlot af met Italië (4-0). Duitsland (7 ptn) wint de groep voor België (5 ptn). Engeland (4 ptn) en Italië (0 ptn) moeten naar de klassementswedstrijden.

In de halve finales speelt zoals gewoonlijk de winnaar van groep A tegen de runner-up van groep B, en omgekeerd. In de andere groep is titelverdediger Nederland (FIH 1), dat zijn derde groepswedstrijd nog moet spelen tegen een puntenloos Schotland (FIH 22), al zeker van poulewinst. Spanje (FIH 7) stoot als tweede voor Ierland (FIH 8) door, met elk vier punten en hetzelfde doelsaldo (-3) maar met meer gescoorde doelpunten (6 tegen 2). De Panthers moeten dus in de halve finales aan de bak tegen Nederland. Duitsland ontmoet Spanje.