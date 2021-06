Matthias Casse verovert goud op WK in de klasse tot 81kg

Matthias Casse (24) heeft woensdag in Boedapest, Hongarije, de gouden medaille gewonnen op de wereldkampioenschappen judo in de categorie tot 81 kg.

In de finale haalde hij het in de Golden Score met ippon van de Georgiër Tato Grigalashvili (IJF 4), die Sami Chouchi (IJF 15) in de kwartfinale niet alleen naar de herkansingen verwees, maar tevens een blessure aan de ribben bezorgde toen hij een ippon scoorde. Dat was meteen het einde van het WK voor onze landgenoot.

Voor Matthias Casse is het de eerste wereldtitel bij de senioren. In 2019 werd hij al eens vicewereldkampioen. Onze landgenoot kan zo met vertrouwen naar de Olympische Spelen in Tokio, waar hij in zijn gewichtsklasse de te kloppen man zal zijn.

Nummer één van de wereld Casse zit dicht bij zijn allerbeste vormpeil en demonstreerde dat op het wereldkampioenschap in Boedapest met schitterend judo. In zijn eerste twee kampen had hij nog verlengingen nodig om achtereenvolgens de Oekraïner Hievorh Manukian (IJF 118) en thuiskamper Benedek Toth (IJF 76) met ippon te verslaan.

Maar vanaf de achtste finales zat hij helemaal onder stoom en versloeg zo eerst de Braziliaan Eduardo Yudy Santos (IJF 25) met ippon en vervolgens de Japanner Sotaro Fujiwara (IJF 18) die na een minuut in de golden score een derde strafpunt achter zijn naam kreeg. In de halve finale tegen de Oezbeek Sharofiddin Boltaboev (IJF 7) maakte hij defensief geen enkele fout en een minuut voor tijd maakte Casse het subliem af met een armworp, die de winnende waza-ari opleverde.