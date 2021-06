Steden laten mondmaskerplicht in straatbeeld voorzichtig los

Steeds meer steden en gemeenten laten de mondmaskerplicht in de buitenlucht varen. Alleen in drukke (winkel)straten blijft het kleinood een must. Binnen is die versoepeling nog niet aan de orde.

Het lijstje wordt stilaan langer. In Vlaanderen kondigden de gemeentebesturen van onder meer Sint-Niklaas, Kortrijk, Genk, Hasselt, Oostende, Knokke-Heist, Beveren-Waas en Tienen een afschaffing van de mondmaskerplicht aan. Uitzonderingen blijven de wekelijkse markt en wachtplaatsen voor het openbaar vervoer. Ook als je geen afstand kan houden, dringen gemeenten erop aan om wél een mondmasker op te zetten. Denk maar aan een drukke wachtrij voor de bakker of de slager. Maar de verantwoordelijkheid komt weer meer bij de burgers te liggen.

Andere steden blijven voorzichtiger met versoepelingen. In Gent is er sinds vandaag een kleinere mondmaskerregio aangeduid, van de Korenlei tot de Veldstraat naar de Lange Munt. Dat valt samen met het drukkere winkelgebied. Ook Mechelen versoepelt, maar behoudt in een aantal straten rond het drukke centrum de mondmaskers.

In Brussel-stad rest na de afschaffing van de algemene mondmaskerplicht slechts één verplichte zone: de Nieuwstraat. Ingewikkeld wordt het vooral in de rest van de hoofdstad. Het zal het opletten zijn voor wie door Brussel flaneert, want de gemeenten hebben bijkomende zones en pleinen aangeduid, die niet altijd een aansluitend gebied vormen. Het gaat onder meer het Liedtsplein, en de Haachtsesteenweg tussen Sint-Joost en de Rogierlaan in Schaarbeek, de Gentsesteenweg in Molenbeek en het Sint-Jobplein en de Fort-Jacolaan in Ukkel. Brussel wordt zo een lappendeken van zones mét en zonder mondmaskerplicht.

Sommige steden veranderen overigens voorlopig helemaal niets. Bijvoorbeeld Leuven, Aalst en Brugge zien de mondmaskers liever nog even in het straatbeeld. In grote delen van het centrum blijft het mondmasker er noodzakelijk.