Voorzitter van de raadkamer in dossier Reuzegom trekt zich niet terug na wrakingsverzoek

De voorzitter van de raadkamer die net voor de zitting maandag gewraakt werd, weigert zich van de zaak te onthouden. De voorzitter moest maandag beslissen of de 18 betrokken Reuzegommers naar de strafrechter moeten. Het dossier wordt nu overgemaakt aan het Hof van Beroep. Dat meldt het parket van Limburg.

Het was de Gentse strafpleiter Joris Van Cauter, de advocaat van één van de 18 Reuzegommers, die maandag bij aanvang van de zitting de wraking had gevraagd van de voorzitter van de Hasseltse raadkamer in de zaak Sanda Dia.

Van Cauter deed dat omdat de rechter zijn griffier vorige vrijdag de opdracht heeft gegeven om alle 35 advocaten in de zaak op de hoogte te brengen dat maandag gezegd zou worden dat de zaak voor behandeling klaar zou zijn. Van Cauter had nog geopperd bijkomende onderzoeksdaden te vragen, maar daar werd niet op ingegaan en dus werd het wrakingsverzoek neergelegd.

De voorzitter, Mevrouw Lommelen, kreeg vervolgens 48 uur de tijd om te kiezen of ze zich vrijwillig zou terugtrekken of ze de wraking zou aanvechten. Ze koos voor dat tweede. Op 28 juni worden alle andere partijen opnieuw in Hasselt verwacht. Dan zal er beslist worden of de Reuzegommers voor de strafpleiter moeten verschijnen of niet.