Demir suggereert parlementaire onderzoekscommissie over PFOS-vervuiling

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir suggereert dat het Vlaams Parlement een parlementaire onderzoekscommissie in het leven roept. Hiermee wil het de historiek in het dossier van de PFOS-vervuiling bij Zwijndrecht onderzoeken. Dat heeft de N-VA-minister woensdag in het Vlaams Parlement gezegd.

In Zwijndrecht zitten zeer hoge concentraties PFOS in de bodem. Die chemische stof, die tot 2002 door 3M werd geproduceerd, is moeilijk afbreekbaar en wordt in studies gelinkt aan mogelijke risico’s voor de gezondheid, zoals een verstoorde hormoonbalans en een verhoogd risico op kanker. De voorbije weken laaide de discussie over de PFOS-verontreiniging en de verantwoordelijkheid van 3M hoog op.

Eerder op de dag maakte minister Demir al bekend dat de Vlaamse regering Karl Vrancken heeft aangesteld om de aanpak van de PFOS-verontreiniging te coördineren. Daarnaast komen er bijkomende staalnames om de bodem en het water te onderzoeken alsook een bevolkingsonderzoek met bloedanalyses.

In het Vlaams Parlement ging Demir nog een stap verder. De N-VA-minister vindt dat er in dit dossier in het verleden ‘veel te weinig actie’ is ondernomen. Zij verwijst naar vragen die 15 jaar geleden al gesteld werden en die nu opnieuw opduiken. ‘Dat is heel frustrerend’, aldus Demir.

‘Als dit zo’n belangrijk dossier is, dan zou ik in het verleden bepaalde zaken hebben gedaan. Dan zou ik bloedafnames hebben laten doen. Mensen uit de omgeving vragen zich af of ze hun tomaten mogen opeten. Soms moet je bepaalde daden stellen om mensen gerustheid te geven’, aldus Demir. ‘De historiek in dit dossier roept vragen op. Ik denk dat het niet slecht zou zijn als er een parlementaire onderzoekscommissie zou komen die dat onderzoekt’, zegt de N-VA-minister nog.

Vraagsteller Mieke Schauvliege noemt die suggestie van Demir ‘niet geloofwaardig’. Volgens haar heeft de N-VA-minister onlangs nog laten verstaan dat het dossier ‘onder controle’ was en dat Vlaanderen werkte volgens de ‘best practices’.

(belga)