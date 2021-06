Vandaag trad het eerste deel van het Zomerplan in werking. Nieuwe versoepelingen laten onder meer toe opnieuw te werken op kantoor, te sporten in een fitnesscentrum, te ontspannen in een sauna, kegels omver te halen in een bowlingzaal en te shoppen in een winkelcentrum. Dat die Grote Terugkeer deugd doet, merk je overal.