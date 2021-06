Plots 538 vaccins over in Antwerpen: ‘Meteen in auto gesprongen voor ons spoedvaccin’

Meer dan 500 vaccins dreigden dinsdagavond in het Antwerps vaccinatiecentrum in de vuilnisbak te belanden door een fout. Qvax, brandweerlieden en mensen die spontaan afzakten, hebben dat verhinderd. De 27-jarige Bavo Maes was erbij: ‘We waren met collega’s aan het wandelen, en kregen plots telefoon. Of we een vaccin wilden?’

Bavo Maes was samen met enkele collega’s aan het wandelen in het park van Schoten toen een van hen plots een telefoontje kreeg. Of ze een vaccin wilden? ‘Als we meteen naar park Spoor Oost gingen, zouden we een vaccin krijgen. Het was toen ongeveer half negen ’s avonds. We zijn met vier, mét mondmasker natuurlijk, in de auto gestapt om ons spoedvaccin te laten zetten.’

Maes moest niet lang nadenken: ‘Ik ben nog maar 27, ik was aan het wachten op mijn uitnodiging, maar wist dat het nog wel even zou kunnen duren.’

De groep leerkrachten aan het Sint-Michielscollega in Schoten arriveerden ’s avonds met nog honderden anderen aan het Antwerps vaccinatiecentrum Spoor Oost voor een vaccin. Meer dan 500 vaccins van Moderna bleken dinsdagavond plots op overschot. ‘Door een menselijke fout waren er 538 te veel Moderna-vaccins in de spuiten getrokken’, legt woordvoerder van het vaccinatiecentrum Tom Van de Vreken uit. ‘Maar die moeten binnen de zes uur ingeënt zijn.’

Vrijwilligers en medewerkers van het centrum startten meteen een zoektocht naar 500 gegadigden. Via Qvax werden eerst 319 mensen aangesproken. ‘Maar Qvax werkt maar tot 22 uur’, zegt Van de Vreken. ‘We hadden nog een reservelijst voor 45 brandweerlui, en vervolgens hebben we vrijwilligers gebeld. Mensen die het nieuws hoorden, kwamen uiteindelijk ook spontaan langs.’

Ook Maes en zijn collega’s dus. ‘We moesten langer dan een uur aanschuiven, mensen die een ticket hadden via Qvax kwamen eerst. Maar ik zou het los opnieuw doen. Ik vind het zó belangrijk om mij te vaccineren, dat was het wachten waard. Er hing ook een leuk ‘nu gaan’-sfeertje, er was veel volk bijeen en iedereen was enthousiast.’

‘Opent perspectieven voor zomer’

Voor Maes zelf verandert het vaccin niet veel aan zijn reisplannen. ‘Ik ga niet naar het buitenland, alleen mee op Chirokamp. Maar ik merkte gisteren dat anderen blij waren omdat het tweede spuitje van Moderna op 5 of 6 juli valt. Dat opent perspectieven voor een vaccinatiekaart deze zomer.’

Maes looft de vlekkeloze organisatie: ‘Het is ongelofelijk hoe vlot alles ging. Overal stonden mensen met fluovest die ons in de juiste richting wezen. Het was een onverwachtige gebeurtenis, maar er was geen sprake van vertragingen of onzekerheid.’ Maes mag zelf op 5 juli terug voor zijn tweede spuitje. ‘We kregen meteen twee mails met alle informatie over de vaccindata.’

Op het einde, rond half één ’s nachts, bleef nog één spuit over voor zes mensen die hadden aangeschoven. Van der Vreken: ‘Een onschuldige hand heeft gekozen wie dat vaccin kreeg.’