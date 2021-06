Rechtbank Arco wijst op maatschappelijk belang proces

‘Het is zeven jaar geleden dat deze zaak werd ingeleid. Het is ons aller maatschappelijke plicht om dit tot goed einde te brengen zonder incidenten.’ Aan het woord is geen advocaat maar de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Brussel.

Het Arco-proces, aangespannen door Deminor en 2.172 coöperanten, is deze ochtend van start gegaan zonder procedure-incident. De rechtbank gaf meteen aan dat dit proces ernstig moest genomen worden. ‘Deze zaak werd in 2014 ingeleid, zeven jaar geleden. Het is onze aller maatschappelijke plicht om dit tot goed einde te brengen zonder incidenten’, zo zei de voorzitster van de ondernemingsrechtbank.

Het Arco-proces is dan ook geen gewoon proces. ‘Het is een politiek dossier waarvan het uitkijken is hoe de rechtbank het juridisch gaat inkleden’, zegt een advocaat. De hamvraag is of de Belgische staat veroordeeld zal worden om het verlies die de Arcopar-beleggers geleden hebben te vergoeden. Niet alleen de Belgische staat is voor de rechtbank gedaagd maar ook de Arco-vennootschappen, voormalige topvrouw Francine Swiggers en de bank Belfius, de erfopvolger van de Bacob, destijds de bank van de Christelijke zuil ACW (Beweging.net).

De vraag van de advocaat van Belfius om bij de aanvang van het proces eerst te kunnen pleiten over een heet hangijzer. Wat komt die andere belangenorganisatie, ArcoClaim, hier doen in het proces van Deminor? Belfius, Arco én de Belgische Staat vinden dat ArcoClaim, die in 2018 een proces heeft ingeleid voor een andere rechtbank (de rechtbank van eerste aanleg) niets te zoeken hebben in deze procedure. ArcoClaim pleit vandaag wel namens één coöperant, de familie Bäumer, die van kamp wisselde.

Het ziet ernaar uit dat het wachten wordt tot het vonnis om te horen hoe de rechtbank met die kwestie zal omgaan. Daarmee zijn de procedurele argumenten nog niet van de baan. De verdediging (Arco/Swiggers, Belfius, de Belgische Staat) werpen in totaal 13 procedurele argumenten op.

Deze ochtend werd vooral over de grond van de zaak gepleit en was Deminor aan het woord. Deze namiddag pleit Belfius over de kwestie van ArcoClaim en mag aansluitend ArcoClaim pleiten. ArcoClaim zou net zoals Deminor praten over de misleiding en aan de hand van brochures en publicaties van de Arco Groep proberen aan te tonen dat de spaarders verteld werden dat hun geld in een in alle omstandigheden veilig product werd gestopt.

Dubbele rol

Stijn De Meulenaer, de advocaat van Deminor, nam veel tijd om dit punt te maken. Deminor koos er duidelijk voor om over de grond van de zaak te praten en veel minder over de procedurekwesties die de verdediging opwerpt. Deminor verschijnt trouwens morgennamiddag opnieuw voor de rechtbank. Maar dan om zich te verdedigen want de verdediging heeft een tegenclaim ingediend. Deminor wordt ervan beschuldigd zelf aangedrongen te hebben op het nemen van financiële risico’s.

De belangrijkste argumenten van Deminor zijn bekend. Volgens Deminor werden de coöperanten vier keer misleid. ‘Belfius en Arco hebben een systeem opgezet om een maximum aan kapitaal op te halen en dat voor te stellen als onschuldig spaarproduct’, dat was de eerste misleiding.

‘Men zweeg over de toenemende risico’s en het feit dat de vennootschap virtueel failliet was’, een tweede misleiding. ‘Men gebruikte spaargeld van de coöperanten om in 2008 in volle bankencrisis in te tekenen op een speculatieve kapitaalverhoging in ruil voor staatsgarantie waarvan men wist dat ze ongeldig was’, een derde misleiding. En ten slotte beloofde men een plan B toen de staatsgarantie begon te wankelen, maar die is er nooit gekomen: de vierde misleiding.

De Meulenaer illustreerde de basismisleiding, het voorstelling van een risicovol product als een soort veilige spaarrekening aan de hand van 25 brochures van Arco en 15 van Bacob. Volgens de advocaat van Deminor wijzen al die verhalen in dezelfde richting en leggen de verwerende partijen geen stukken voor waaruit blijkt dat beleggers iets anders verteld werd.

Deminor verzamelde ook getuigenissen bij de coöperanten, coöperanten die gisteren massaal afwezig waren op het proces op een handvol na. Tussen die getuigenissen zitten opvallende uitspraken. ‘Ik opende voor mijn minderjarige zonen een spaarrekening om studiegeld opzij te zetten in geval mij als alleenstaande ouder iets zou overkomen’, luidt het. Of nog: ‘Ik kreeg advies voor mijn dochter, ze was toen 1 jaar oud.’ En verder: ‘Ik wilde een spaarrekening openen maar men bood me een Arcopar-rekening aan’.

Minderjarigen

Uit de bevraging van Deminor bij zijn coöperanten moet blijken dat 511 van de 2.172 coöperanten minderjarig waren op het ogenblik dat ze Arcopar-aandelen kochten. Die aandelen waren coöperatieve aandelen wat betekende dat de beleggers hun inleg volledig konden verliezen. ‘Ze namen aandelenrisico zonder dit te weten. Een risico die ze niet wilden nemen’, zegt De Meulenaer.

Deminor legde publicaties van Arco voor waaruit bleek hoe het risico werd voorgesteld. Waardevast, financiële zekerheid, het aandeel schommelt niet, blijft altijd evenveel waard. Je krijgt altijd je geld terug. De kosteloze, absolute veilige belegging op naam waar u met gesloten ogen op mag intekenen, blijkt uit de publicaties.

Deminor pleitte vervolgens dat het aandeel Arco steeds risicovoller werd omdat de onderliggende bank waarin belegd werd, steeds meer risico’s nam. En over die toenemende risico’s zou Arco systematisch gezwegen hebben. Deminor vergeleek zelfs voormalig Arco-topvrouw Francine Swiggers als de kapitein van de Titanic die toen het schip begon te zinken de reddingsboten gebruikte om nog passagiers aan boord te halen.

Een allusie naar de aandelenuitgifte van Arcopar in 2008 in volle financiële crisis én de intekening van Arco op het reddingsplan van Dexia in september 2008.

Swiggers liet zich in volle financiële crisis nog positief uit over Arco: ‘Gelukkig bestaan er nog beleggingen die niet onderhevig zijn aan de schommelingen van de beurs’, liet ze optekenen in het huisblad Visie.

Ook over het boekjaar 2010-2011 van Arco bleef Swiggers volgens Deminor positief: ‘Onze voorzichtige politiek laat toe om aantrekkelijk dividend uit te keren. Voor Arco is de creatie van een duurzame waardering van het aandeel zonder speculaties en kortetermijnwinsten belangrijk’, liet Swiggers in september 2011 optekenen. Op 8 december van dat jaar viel Arco om door de implosie van de bank Dexia.

Deminor verwijst ook naar een rapport van de Analysis Group, die ingeschakeld werd door de Belgische Staat. Analysis Group stelt dat de Arco-groep al in 2009 op de rand van de insolvabiliteit stond.

Speculatie?

Arco schreef ten slotte ook nog eens putopties uit op aandelen Dexia, iets wat een goed huisvader niet snel zal doen omdat het grote risico’s inhoudt. Als een aandeel zakt, kan men grote verliezen oplopen.

Deminor wees er ook op dat de overheid in 2008 een koehandel opzette. Dexia moest in september 2008 gered worden door de overheid via onder meer een kapitaalinjectie. Arco werd gedwongen mee geld op te hoesten die het niet had maar werd in ruil beloofd dat de coöperanten van de staatswaarborg zouden kunnen genieten. ‘Terwijl men wist dat die waarborg niet evident was.’

Volgens de advocaat van Deminor heeft men zo bewust de coöperanten drie jaar lang in slaap gewiegd totdat Arco in vereffening ging en de coöperanten niet meer konden uitstappen. De Meulenaer wees op uitspraken van voormalige ministers maar ook op adviezen van de Raad van State en een brief van de Europese Commissie.

De verdediging, die nog aan het woord moet komen, verwijt Deminor de verkoop van de aandelen niet in het juiste tijdskader te zien. Destijds waren er minder strikte regels over de verkoop van beleggingsproducten. De prospectusplicht kwam er pas in 2008. Andere beschermingsregels kwamen er pas na de financiële crisis.

De gedaagde partijen wijzen ook op problemen met de procedure. De claim van Deminor zou onontvankelijk zijn. Zo is er volgens Belfius onduidelijkheid over het aantal eisers want er zijn dubbeltellingen geweest, heet het. Bepaalde eisers veranderden van staat of hoedanigheid bijvoorbeeld door overlijden. Nog anderen zijn ondertussen handelsonbekwaam.

Welke aansprakelijkheid?

Er zijn ook vier materiële vergissingen gebeurd die ondertussen zijn rechtgezet, zegt Inge Tuyttens, de advocate die namens Deminor over de technische argumenten te pleiten. De eisende partijen zouden ook geen belang aantonen omdat ze niet aantonen dat ze geen aandeelhouder zijn.

Een andere betwisting heeft betrekking op de verjaring. Voor Deminor begint de verjaring maar te lopen op 8 december 2011: de dag dat Arco in vereffening ging. Partijen hadden minstens vijf jaar om te dagvaarden wat tijdig gebeurde.

Er was ook even onduidelijkheid over welke vorderingen Arco nu allemaal ingespannen heeft. Contractuele aansprakelijkheid en ook extracontractuele aansprakelijkheid? ‘Waar staat dit laatste in de dagvaarding’, vroeg de voorzitter van de ondernemingsrechtbank aan het kamp Deminor.

‘Ja, dat zouden we ook graag weten’, reageerde Dominique Blommaert, de advocaat van Belfius vanuit de zaal. Het is nog niet de laatste technische kwestie waarop dit proces mogelijk kan struikelen.