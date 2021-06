U dacht dat er geen festivals zouden zijn? Jawel hoor: deze bijvoorbeeld

Na zeven maanden trekt de cultuursector zich weer op gang. Een overzicht van enkele festivals waar u de volgende weken alvast kan van genieten.

Dokconcerten, Gent

⯈ Wat? Zondag 29 september 2020 werd nog aangekondigd als de allerlaatste Dokdag ooit, maar kijk: schrijf Dok nooit af. Concertorganisator Democrazy organiseert er een reeks met 15 concerten.

⯈ Wanneer? Van 10 juni tot en met 18 juli.

⯈ Met wie? Onder andere Dikke (10/6), Hydrogen Sea (13/6), Meskerem Mees (18/6), The Radar Station (2/7) en Ikraaan (18/7)

⯈ Waar? Oude dokken, Gent. Soms gratis, soms betalend. www.democrazy.be

Walden Festival, Brussel

⯈ Wat? Een festival met korte concerten in en rond het Leopoldpark. Een mix van klassiek, hedendaags, niet-westers en new classical. Met een ­namiddag- en avondprogramma.

⯈ Wanneer? 18 juli.

⯈ Met wie? Onder anderen Bel Ayre, Stephane Ginsburgh, Marieke Van Ransbeeck en Les Abbagliati, Oxalys, Bojan Z., Myrddin De Cauter en ­Karim Baggili, Thilo Heinzmann. ⯈ Praktisch: tickets 30 euro (via waldenfestival.be)

Cour Jardin, Antwerpen

⯈ Wat? In de Tentvillage van kunstenaar Dré Wapenaar die in de binnentuin van De Singel staat, ontdek je vier thema’s met telkens andere ­artiesten. Met: muziek, dans, woord, gesprek en theater.

⯈ Met wie? Onder meer Champ ­d’Action, Nadar, Ensemble Miet, Leni Van Goidsenhoven, Jan Wallyn.

⯈ Wanneer? Alle weekends van juni.

⯈ Praktisch: Gratis. Te bezoeken in contactbubbels van 2 personen. Reserveren online of ter plaatse. www.desingel.be

Leuven Air, Leuven

Froukje Foto: rr

⯈ Wat? Normaal gezien organiseren ze in Leuven elke zomer Het Groot Verlof, maar dit jaar wordt dat festival eenmalig vervangen door Leuven Air.

⯈ Wanneer? Elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond tussen 1 juli en 14 augustus.

⯈ Met wie? Onder andere Froukje (15/7), Het Zesde Metaal en Brihang (5/8), Arsenal (6/8), Hooverphonic ((7/8) en Zwangere Guy (14/8).

⯈ Waar? Grasveld naast het hockeyterrein in ­Heverlee. Betalend. www.leuvenair.be

Gent Jazz, Gent

⯈ Wat? Eerst wel, dan als aprilgrap in het Gravensteen, dan niet en uiteindelijk toch wel: het parcours van Gent Jazz is dit jaar even hobbelig als de komst van Sting.

⯈ Wanneer? 8 tot en met 18 juli.

⯈ Met wie? Niet met Sting! Maar dat had u al voelen komen. Wel met o.a. José James (9/7), Naima Joris (9/7), Wim Mertens (11/7), Jef Neve (13/7), Tutu Puoane Quartet (13/7) Stuff (17/7), Tigran Hamasyan Trio (18/7)

⯈ Waar? Bijlokesite, Gent. www.gentjazz.com

Taste of Paradise, Lochristi

Wat? In afwachting van het echte Paradise City-festival half augustus in Perk, is er dit voorgerecht. En neem dat gerust letterlijk, en het hoofdgerecht ook. Taste of Paradise is een festival waarop u kunt eten op een vlot op het water, met een soundtrack van elektronische muziek in de achtergrond. Er zijn 16 vlotten voor telkens vier mensen. Oproep van de organisatoren: laat uw stiletto’s thuis.

Wanneer? Tot 27 juni.

Waar? Park Van Beervelde, Lochtristi. www.tasteofparadise.be

Jar!Deins, Deinze

⯈ Wat? Het Leietheater stelde een programma samen met concerten, films, theater, comedy en dans.

⯈ Wanneer? 9 juni tot en met 2 juli

⯈ Met wie? Concerten of voorstellingen van onder meer Ertebrekers (11/6), Tessa Dixon (18/6), Tijs Vanneste & De Pelikanen (19/6), Jaouad Alloul (19/6), Han Solo (20/6), Emma Bale (26/6), Lisbeth Gruwez en Claire Chevallier (29/6), Ontroerend Goed (2/7).

⯈ Waar? Leietheater / Centrumparking, Deinze. www.leietheater.be

Botaniek Live, Mechelen

⯈ Wat? Een paar Bekende Mechelaars, onder wie Steven Defour, Fatma Taspinar en Roos Van Acker ­mogen mee kiezen wie er komt op⯈ treden in de Kruidtuin.

⯈ Wanneer? Juli en augustus.

⯈ Met wie? Een gevarieerd programma met onder meer Altin Gün (2/7), Equal Idiots (3/7), Brutus (4/7), Glints (9/7), Compact Disk Dummies (10/7).

⯈ Waar? De Kruidtuin in Mechelen. Tot 600 personen. Betalend. Een deel van de opbrengst gaat naar Live2020. www.botaniek-live.be

Broekfestival, Mechelen

⯈ Wat? Openluchtfestival georganiseerd door kunstencentrum Nona in het idyllische Vrijbroekpark, met een excellente affiche van nieuw werk en gesmaakte (theater)producties.

⯈ Wanneer? 11 tot 13 juni.

⯈ Met wie? Onder meer de première van de film Hotel Poseidon van Abattoir Fermé, acrobatische dans van Alexander Vantournhout en theater van Compagnie De Koe.

⯈ Waar? Provinciaal Domein ­Vrijbroekpark in Mechelen.

www.broekfestival.be

Peepshow Parnassus, Brussel

Compact Disk Dummies Foto: rr

⯈ Wat? Poëziebeest Jan Ducheyne en muzikant Thomas Devos bedachten een theater als een peepshow en ­tonen er zinnenprikkelende muziek, poëzie, en performance.

⯈ Wanneer? 18 tot 27 juni.

⯈ Met wie? Onder meer Vieze Meisje (18/6), Stefanie Claes (19/6), Titus De Sutter (20/6), Micha Goldberg (23/6), Kris Dane (24/6), Renée (25/6), Wild at Heart Night met o.a. Mauro Pawlowski (26/6) en Stijn (27/6).

⯈ Waar? Tour en Taxis, Brussel

www.peepshowparnassus.be

OLT Rivierenhof, Antwerpen

⯈ Wat? Het OLT programmeert muziek en comedy in zijn halfopen arena. Dat wordt deze zomer een populaire publieksopstelling, maar hier staat het origineel. Tenminste, als we de Grieken niet meerekenen.

⯈ Wanneer? Van juli tot september.

⯈ Met wie? Onder meer De Nieuwe Lichting (1/7), De Ketnetband (2/7), Bart Cannaerts (4/7) en Raymond van het Groenewoud (9/7).

⯈ Waar? Provinciaal Groendomein ­Rivierenhof, Deurne.

www.oltrivierenhof.be

Kunstenfestival, Brussel

⯈ Wat? Nu het Kunstenfestivaldesarts al twee edities in mei grotendeels in het water zag vallen, pakt het uit met een extra festivalweek in de zomer.

⯈ Wanneer? 1 tot 8 juli.

⯈ Met wie? Blikvanger wordt de muzikale performance van Lina Lapelyte aan het nieuwe tijdelijke openluchtzwembad Flow in Anderlecht. En de Koreaanse theatermaker Jaha Koo presenteert voor het eerst zijn Hamartia-trilogie, inclusief Koreaans diner.

⯈ Waar? Verspreid over Brussel.

www.kunstenfestivaldesarts.be

Middelheim 21, Antwerpen

⯈ Wat? Toneelgezelschap Compagnie Marius ontvangt u op zijn houten openluchttribune in het Middelheimpark. Verwacht u aan intiem theater in een groen decor.

⯈ Wanneer? 1 juli tot 29 augustus.

⯈ Met wie? Compagnie Marius speelt eigen repertoire en de nieuwe creatie Anatole, maar toont ook bevriende theatermakers zoals De Schone ­Companie (met Rigoletto), try-outs en ­samenwerkingen met toneelscholen.

⯈ Waar? Middelheim, Antwerpen

www.marius.be

Proximus Pop-Up Arena, Middelkerke

⯈ Wat? Het Antwerpse Sportpaleis wou vorige zomer al evenementen organiseren in Middelkerke, met een jaar uitstel is het dan toch zover. Het programma mikt op een breed publiek, met naast concerten ook de Rode Duivels op groot scherm. En artiesten die begeleid worden door het twintigkoppige Antwerp Philharmonic Orchestra.

⯈ Wanneer? Juli en augustus.

⯈ Met wie? (o.a.) Bart Peeters (9/7), Axelle Red (22/7) en Alex Agnew (30/7)

⯈ Waar? Pop-up Arena, Middelkerke, 2.500 personen, www.popuparena.be